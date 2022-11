Vini del Lazio. 5 suggerimenti per la degustazione

Il Lazio vanta una tradizione vinicola molto radicata e legata alla storia del territorio, tanto da risalire all’epoca degli Etruschi. Oggi le denominazioni di origine dei vini del Lazio sono numerose e molto pregiate, grazie al costante impegno di una rosa di produttori locali.

A influire positivamente sulla produzione vitivinicola laziale, inoltre, è sia il clima mite sia il territorio collinare, che lascia ampio spazio alla coltivazione. Dai colli viterbesi all’Agro Pontino, dalla zona dei Castelli Romani alla Ciociaria, le aree coinvolte nella produzione di etichette pregiate non mancano.

Ecco una selezione di vini del Lazio dedicata agli appassionati e a chi desidera esplorare l’offerta vinicola della regione, anche acquistando le migliori bottiglie direttamente online.

Cesanese del Piglio Docg Sapiens Federici 2020

Il Sapiens di Federici annata 2020 è un Cesanese del Piglio Docg, vino rosso prodotto nell’azienda vinicola di Zagarolo nei Castelli Romani. Un vino di color rubino che si caratterizza per un mix di aromi inconfondibile, spaziando dai frutti di bosco selvatici alla liquirizia, passando per la viola e la lavanda con una leggera nota balsamica. Si sposa bene con le carni rosse saporite e, in particolare, con i piatti tipici della cucina romana: abbacchio, agnello al forno, coda alla vaccinara, porchetta arrosto. Scopri il prodotto su Amazon.

Castel de Paolis “I Quattro Mori” Igt

“I Quattro Mori” Castel de Paolis è un vino rosso Igt che unisce un mix di bacche diverse, tra cui Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot. Anche in questo caso, gli abbinamenti più prelibati hanno come protagonisti i piatti tipici laziali, come i bucatini all'amatriciana, la coda alla vaccinara e in generale tutti gli arrosti di carne. Scopri il prodotto su Amazon.

Frascati Cannellino Docg 2020 Conte Zandotti

Il Cannellino di Frascati Conte Zandotti è un vino bianco Docg prodotto nel territorio dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Roma e Monte Compatri. Equilibrato e aromatico, ha un sapore fruttato e un colore giallo paglierino molto intenso. È un vino da dessert molto raffinato, perfetto anche da gustare con i formaggi freschi o a media stagionatura. Scopri il prodotto su Amazon.

Sergio Mottura Latour a Civitella 2017

Il Latour a Civitella prodotto dalle cantine Sergio Mottura è un vino bianco, dorato e intenso, caratterizzato da un mix di aromi che comprendono frutta bianca, agrumi ma anche burro fuso e nocciola. Si abbina con i piatti saporiti e speziati, come gli arrosti ma anche il gazpacho e le pietanze a base di curry. Scopri il prodotto su Amazon.

Chardonnay Casale del Giglio Igt 2021

Chardonnay Casale del Giglio, annata 2021, è un vino dal colore dorato caratterizzato da aromi di ginestra, pesca, melone e agrumi. Tra i migliori abbinamenti compaiono il pesce alla griglia e le carni bianche con cottura in umido. È perfetto anche come aperitivo. Scopri il prodotto su Amazon.