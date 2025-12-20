Esotici, casalinghi o raffinati. I brindisi di spirito per tutti i gusti

Cenone alle porte, ansia da regali mancanti che cresce, voglia di stemperare le tensioni dell'anno in un buon bicchiere rilassante. I giorni che precedono il Natale sono i più stressanti dell'anno, ecco perché serve come il pane (o il panettone...) una piccola lista di novità alcoliche o superalcoliche, da donare o da donarsi. Una selezione per tutte le tasche e tutti i gusti.

GIN: WHITE CHRISTMAS

Infiniti sono i distillati di ginepro, ovvio. Iniziamo con un twist su un classico, cioè (1) Beefeater Black (18 euro), che alle 9 botaniche tradizionali aggiunge timo e verbena, per un gin tonic fresco ed agrumato. Elegantissimo e stiloso è Silent Pool (45 euro), frutto di una distillazione "chirurgica" di 24 botaniche, fra cui pera e miele: bevuta morbida, delicata. Isle of Harris gin (55 euro) è invece perfetto per i cocktail Martini con un tocco sapido, dato che utilizza anche le alghe delle Ebridi scozzesi. Fuori dagli schemi è invece Citadelle Riserve (49 euro), gin francese invecchiato in botti di rovere, perfetto per la stagione invernale.

RUM, TROPICAL CHRISTMAS

Siamo tutti più buoni e più dolci a Natale, quindi il distillato di canna è quel che ci vuole. Appena lanciato è il cubano (8) Eminente Gran Reserva n.2 (75 euro), invecchiato 10 anni e affinato in botti ex Sauternes: la sapienza del mastro ronero Cesar Martì, il packaging eccezionale e il sorso vellutato lo rendono un gran regalo. Per veri pirati è il Planteray Mister Fogg navy rum (49 euro), rum a grado pieno proveniente da Barbados, Trinidad, Guyana e Giamaica. Da segnalare poi due chicche "bianche", ovvero non invecchiate: Mother Mesccia (62 euro) è un distillato di puro succo di canna prodotto tra Haiti e Monte Carlo dalla straordinaria potenza espressiva, vegetale ed elettrico; Rhum Esperia (48 euro) è un altro ponte fra Antille francesi ed Italia: lo sciroppo di canna fermentato dell'isola di Marie-Galante viene distillato in Italia, a seguire la produzione una delle poche donne del rum, Anna Ostrovskyj. Unico. Chiudiamo il capitolo rum con un fuoriclasse: (2) Hampden 15 anni (379 euro), il più vecchio rum mai prodotto nella distilleria giamaicana famosa per lo stile "funky", cioè ad alto contenuto di esteri. Dna tropicale inconfondibile, ma grande compostezza: un rasta in smoking.

WHISKY, NATALE CON STILE

Nulla come il distillato di malto profuma di feste e goduria. Ci concentriamo sulle novità: Nikka from the barrel Extra marriage (55 euro) è l'edizione limitata del blended giapponese, ingentilita da una maturazione in botte prolungata; Arran Barley 10 anni (60 euro) è uno Scotch single malt prodotto solo con orzo coltivato sull'isola di Arran, un inno al cereale e alla pulizia di sentori; (7) Glenrothes 15 anni (90 euro) è invece l'ultimo arrivato nella gamma della distilleria scozzese dello Speyside, per un whisky profondo e sfaccettato, reso ancor più natalizio dall'invecchiamento in botti ex sherry. Non possono mancare ovviamente i torbati: Kilchoman Florence edition (130-150 euro) non solo il packaging gigliato che spicca in bottigliera, ma è anche una bevuta profonda, equilibrata e finemente fumé; più possente è invece Ardbeg Traigh Bhan 19 anni (240 euro), un monumento alla torba senza compromessi dell'isola di Islay. Ultima menzione per gli imbottigliatori indipendenti di WhiskyFacile, con il loro single malt americano Copperworks 5 anni (95 euro), balsamico e fruttatone, e con il nuovo Irish pot still whiskey 5 anni, cremosino e piccante, l'ideale whiskey da merenda.

GRAPPA, NATALE CASALINGO

Non può mancare la regina degli spiriti italiani, la grappa. Partiamo dalle regine delle regine, cioè Gianola Nonino e le sue figlie, che quest'anno - oltre al box Nonino Cocktail time (39 euro) con shaker, ricettario e una bottiglia a scelta fra grappa, acquavite Uè e Amaro Nonino - puntano sulla (3) Gran Riserva grand cru Schioppettino 20 anni (260 euro), invecchiata in botti ex sherry: semplicemente divina. Ammirevole è anche il box in legno di Lux Aurea Bonollo (160 euro), invecchiata 8 anni: una coccola in famiglia. Come sempre innovativi invece a casa Poli: godurioso il Grappolone Poli (39 euro), il panettone alla grappa di Moscato; geniale il (5) Rasentin kit (98 euro), con Grappa Poli 24 carati e due tazzine di ceramica per il rito molto veneto dell'ammazzacaffè. Tradizionale come il presepe.

TEQUILA & C: NATALE FLUIDO

Chiudiamo con una miscellanea. (4) Vermouth rosso San Felice (30 euro) nasce nel Chianti e ha come base un Igt Toscana che emerge vibrante, senza che le botaniche coprano mai il corpo del vino.

(6) Tequila Miradiva Rosa canela (269 euro) è un distillato di agave ultra premium maturato con petali di rosa e chips di rovere, per un sorso messicaneggiante ma finissimo. Per finire, Maison Ferrand Selection des anges (190 euro): cognac dall'età media di oltre 30 anni, perfetta espressione dell'acquavite francese più fine e nobile che ci sia.