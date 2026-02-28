L'artigianalità che sa vestire corpo e memoria

Spiega di aver avuto voglia di pensare a dei capi che riportassero l'attenzione sul corpo, che suggerissero un senso di protezione avvolgendolo e non costringendolo. Ha lasciato il focus sulla pelle che è riuscito a rendere morbida e impalpabile come un foulard e ha creato dei maglioncini in cashmere ai quali ha appositamente dato l'effetto esile, un po' come se chi li indossa ci fosse cresciuto dentro. Il direttore creativo di Tod's, Matteo Tamburini, firma la nuova collezione donna del prossimo Autunno-Inverno 26/27 e porta in passerella l'irrimediabilmente chic. Corpo, protezione e ricordo. Ma anche i gesti e il tatto. "L'idea era anche di partire da capi e oggetti che fanno parte di una memoria storica quindi non rivoluzionare ma lavorare su cose che parlano alla memoria di ogni persona quando l'indossa" racconta Tamburini.

Ad accogliere gli ospiti della sfilata nel Padiglione di Arte Contemporanea (PAC) di Milano, gli artigiani dell'azienda all'opera: l'incisore di cammei e l'artigiana di ventagli, l'orafo scultore e l'artigiano del corallo: l'Intelligenza Artigianale Tod's, insomma. È ancora una volta la pelle la protagonista assoluta, tra lavorazioni selleria, impunture precise e finiture a mano. E ci sono i pezzi imperdibili che insistono sull'anima del brand come il trench o il peacoat che vengono reinterpretati con tailoring sartoriale. E poi il bomber trapuntato in morbido vitello anticato, gli abiti foulard declinati in mosaico grafico, i tubini lunghi in maglia cotta e i capispalla in Pashmy, un pellame leggero e setoso al tatto. Nelle calzature, l'immancabile mocassino sfoggia un'inedita punta arrotondata, mentre lo stivaletto ha una linea più grintosa ed è decorato da un cinturino che evoca il Mondo selleria.

Tra le borse, la Wave Bag, la T Timeless Bag che si veste di nappa e vitello invecchiato, ma anche di cavallino, mentre la Di Bag torna nella nuova versione bauletto.

E c'è ovviamente l'iconico Gommino, codice per eccellenza del brand, che prende vita sotto forma di dettagli metallici che attraversano la collezione di accessori, dal mocassino alla Borsa Gommino.

Il lettering è il filo rosso che collega tutta la collezione: lettere in metallo decorano i bracciali e le sottili cinture che stringono trench e giacche, offrendo la possibilità ai clienti di comporre le proprie iniziali per un nuovo su misura.