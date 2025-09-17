L'impianto "Ambrogio" ha coperto tutti i consumi della mensa

Una scommessa che, un anno dopo, si sta rivelando vincente. Su tutti i tavoli sui quali è stata giocata: energetico, ambientale, economico, educativo. Un anno fa Caritas Ambrosiana e le parrocchie della comunità pastorale Giovanni Paolo II (San Martino in Greco e Santa Maria Goretti) celebravano la nascita di SOLEdarietà, la Comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers) costituita con il sostegno di Edison e Fondazione Banco dell'energia.

La Cers sviluppatasi nel nord-est della città ha come fulcro tecnologico e produttivo due impianti fotovoltaici posati sopra il Refettorio Ambrosiano e la chiesa di Santa Maria Goretti. Il primo (10 kilowatt di potenza) è stato allacciato alla rete elettrica nel maggio 2024, il secondo (76 kilowatt) nel maggio 2025. Dall'avvio del suo funzionamento Ambrogio, così è stato ribattezzato l'impianto sopra il Refettorio, ha prodotto 22.600 kilowattora di energia elettrica, coprendo integralmente i consumi della mensa Caritas (con un'eccedenza scaricata in rete di 2.400 kilowattora) e generando un risparmio in bolletta di oltre 6 mila euro; l'impianto di Goretti ha invece prodotto quasi 39 mila kilowattora, quasi 28 mila immessi nella rete cittadina e oltre 11 mila autoconsumati dalla parrocchia meneghina, per un risparmio di 3.300 euro.

I due impianti hanno generato energia elettrica pulita e rinnovabile evitando di produrre circa 29 tonnellate di anidride carbonica (gas alterante il clima), risultato paragonabile al "lavoro" di pulizia dell'aria che svolgono 870 alberi.

SOLEdarietà è inoltre coinvolta nei quattro "Laboratori energia e clima" che a settembre, dopo una sperimentazione estiva, stanno coinvolgendo 80 ragazzi dai 9 ai 14 anni, selezionati dai doposcuola Caritas. I laboratori educativi sono organizzati e ospitati dal Museo nazionale scienza e tecnologia, con il quale Caritas avvierà una collaborazione.

Infine, grazie a un giovane volontario che lavora nell'ambito delle energie rinnovabili, è nata l'idea di dare vita, insieme a Fondazione San Carlo e al Fondo diocesano "Diamo Lavoro" e in partnership con aziende del settore, a percorsi di formazione e inserimento lavorativo rivolti a persone disoccupate o fragili interessate a diventare installatori e manutentori di impianti fotovoltaici.