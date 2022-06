Gli appuntamenti del Fuorisalone per gli appassionati di cucina

Fuorisalone, non solo arredamento, luci, props e styling ma anche food, come esperienza sensoriale e installazione creativa. Il cibo non poteva certo mancare in questa edizione 2022, quale parte integrante dei tanti eventi sparsi per Milano città. Food e creatività, ma anche pausa contemplativa e rigenerativa, per sorseggiare un buon caffè o un delizioso cocktail.

Ma anche per ammirare le sperimentazioni culinarie realizzate da studi di design e progettazione, artisti, creativi, chef, food stylist e food designer di grido. Food quale ingrediente prezioso per installazioni creative, ma anche parte attiva di sperimentazioni di design che ci proiettano verso il futuro. Ma sempre con un occhio attento alla tradizione e al rispetto nei confronti dell'ambiente.

True to Nature by Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite vuole sensibilizzare per ricreare un nuovo e più forte legame con la natura. Con un atteggiamento rispettoso che consenta di apprezzare il pianeta nel modo giusto, in favore della creazione di un presente e un futuro migliori. Il restyling dello spazio, a opera dello studio Calvi Brambilla, supporta l'esperienza immersiva dell'allestimento. Il tutto prende vita nell'area esterna, accanto agli archi di Porta Nuova, con un'illustrazione su larga scala firmata da Carlo Stanga che ha realizzato una veduta macro sulla città di Milano. Una reinterpretazione in ottica True to Food, un esplicito invito a riscoprire, anche in ambito urbano, l'importanza del contatto con la natura. All'interno si possono osservare le attività produttive di cibi e bevande sinonimo di eccellenza e qualità, oltre che degustarne i prodotti. Un percorso che punta a valorizzare il cibo, i suoi tempi, le stagionalità e quelle artigianalità che consentono di trattare le materie prime con rispetto, secondo natura.

Dove: Via Alessandro Manzoni, 47 – Milano.

Vento, Il prosciutto di San Daniele è design

In occasione della Milano Design Week Prosciutto di San Daniele accompagna i visitatori all'interno del territorio dove si produce l'omonima delizia, sulle acque del fiume Tagliamento. Un'eccellenza che vede nel vento uno degli ingredienti principali per la creazione di un prodotto di qualità, la brezza del mare e della montagna artefici di un microclima adatto per la stagionatura del San Daniele DOP. Un percorso multisensoriale dove è possibile udire le voci e i suoni del vento, ma anche del territorio, che caratterizzano le tempistiche della stagionatura e il suo profumo.

Dove: Via Tortona, 31 - Milano.

NonostanteMarras ospita il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana

Luogo magico ed elegante, anche per questo 2022 lo showroom NonostanteMarras è parte integrante del Fuorisalone, in tandem con il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana. Per una proposta gastronomica fusion e creativa che attraversa luoghi e culture, mescola tradizioni culinarie ed esperienze creative. Un luogo dove rilassarsi e contemplare la bellezza del giardino segreto, ammirando il poetico allestimento realizzato da Antonio Marras e dal titolo Re-Generation, per un progetto che nasce dal recupero e dal riuso dei materiali.

Dove: Via Cola di Rienzo, 8 - Milano.

Flower Words al Mercato Centrale

Punto di riferimento per chi viaggia ma anche per gli appassionati di cibo, ecco che il Mercato Centrale si trasforma in una tappa fissa del Fuorisalone. Ospitando l'installazione luminosa Flower Words dell'artista Marco Nereo Rotelli. Quattordici versi luminosi, che ricreano l'immagine di fiori composti da parole, e che spingono verso una maggiore consapevolezza nei confronti delle proprie azioni e dei relativi effetti sul pianeta.

Dove: Via Giovanni Battista Sammartini, angolo Piazza 4 Novembre - Milano.

Hera, la carne plant-based al Fuorisalone

Isola Design District ospita Heura, la start-up spagnola dedicata alla carne vegetale, in coppia con la mostra No Space for Waste; con la rappresentazione di una serie di prodotti creati con scarti industriali, in favore di una riduzione dell'impatto ambientale. La preparazione si concentra su cibi plant-based così da mostrarne il processo produttivo e sostenibile, testandone al contempo il gusto. In favore di un'alimentazione consapevole e rispettosa dell'ambiente.

Dove: Via de Castillia, 26 - Milano.

Gusto 17, il gelato è design

Gusto 17 riedita il design in versione ice cream, realizzando quattro barrette gelato con ingredienti unici quali miele di montagna, pistacchio di Bronte e cioccolato Ruby. Si chiama Limited Edition IC.ON. e ricalca le linee, i colori, il design di alcuni dei progetti più amati di Giò Ponti, Ettore Sottsass e Peter Shire.

Dove: via Savona 17 - via Cagnola 10 - Milano.

Antropocena, mangiare è un po’ digitale

Progetto creativo di Claudio Larcher (Design Area Leader) e Luca Poncellini (Progettazione e Arti Applicate Department Head), con la direzione creativa di Italo Rota (NABA Scientific Advisor). Desco Milano ospita un'installazione che consente un'immersione all'interno di un viaggio virtuale tra preistoria e futuro. Alcuni dispositivi appoggiati sopra un tavolo, di Riva 1920, faranno da ponte verso un viaggio sensoriale attraverso le epoche storiche, con oggetti stampati in 3D, come le brocche realizzate con buccia di arancia, lime e zenzero. Con la possibilità di assaggiare la pillola del futuro, un concentrato di purea di frutta e bevande fermentate, dispositivo ready-to-eat che evoca un futuro dove ci si potrà nutrire con una sola capsula.

Dove: Via Bassano Porrone, 8 - Milano.