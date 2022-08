Calici di stelle a Bolzano la notte di San Lorenzo

Circondata da colline colme di vigneti, la città di Bolzano si trasforma in un suggestivo percorso di degustazione a cielo aperto durante la sera e la notte del 10 agosto, tradizionalmente dedicata a San Lorenzo e allo straordinario spettacolo delle stelle cadenti. È infatti prevista l’edizione 2022 dell’evento Calici di Stelle, in programma presso i Portici e la Piazza del Municipio cittadino.

Il centro storico di Bolzano, infatti, fa da scenario a un evento tanto atteso da tutti gli appassionati e gli intenditori di vini pregiati: a proporre le loro migliori etichette sono 19 produttori locali e non mancano banchetti e stand gastronomici allestiti con i prodotti tipici dell’Alto Adige. È anche possibile gustare una selezione di prelibatezze “Food & Wine” nei ristoranti cittadini, assaporando piatti creati con l’utilizzo dei vini del territorio.

Bolzano, la città del vino in Alto Adige

Il capoluogo dell'omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige è annoverato tra i principali centri produttori di vino in Europa, un primato che si deve ai prolifici vigneti che caratterizzano il territorio circostante fino a circa 700 metri di altitudine. I filari e le pergole delle numerose cantine, infatti, si estendono su oltre 500 ettari originando uno scenario spettacolare ai piedi delle Dolomiti.

Sono oltre 200, inoltre, le famiglie di viticoltori che da più generazioni portano avanti con maestria la produzione locale che si distingue in particolare per due vini rossi considerati un’eccellenza: il Lagrein e il Santa Maddalena.

Bolzano, d’altra parte, è una delle tappe chiave della Strada del Vino in Alto Adige, una delle più antiche d’Italia. Coprendo oltre 4.200 ettari di terreno dedicati ai vigneti e toccando 16 comuni, infatti, la Strada del Vino parte da Nalles proseguendo fino a Bolzano e raggiungendo anche Cortina, Salorno e Ora. Fondata nel 1964, la rinomata strada si snoda parallela alla valle dell'Adige.

La via dei Portici di Bolzano

Protagonista dell’evento Calici di Stelle è la celebre via dei Portici di Bolzano, considerata il nucleo originario della città ma anche la strada più visitata del centro storico.

Questa via è oggi è un vicolo pedonale lungo circa 300 metri che ospita numerose attività commerciali. La sua realizzazione risale al 1180 e vanta un orientamento preciso, in direzione est-ovest per ottenere il massimo riparo dei venti freddi provenienti da Nord. Pare che la struttura particolare delle case costruite ai lati della via celi una motivazione precisa, dovuta alla decisione del vescovo di Trento di assegnare a ciascun commerciante solo poco più di tre metri di terra per aprire un negozio.

Ecco perché le case con portico praticamente attigue hanno uno sviluppo soprattutto in verticale, strutturate anche su tre o quattro piani in modo da fungere sia da bottega sia da magazzino. Se al pianterreno venivano esposte le merci, infatti, queste ultime venivano conservate all’interno dei portici nelle ore notturne per tenerle lontane dai possibili furti. Ai piani superiori, invece, venivano realizzate le unità abitative, mentre per conservare il vino si usavano le cantine sotterranee.