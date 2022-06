La città del design: tour tra atelier di progettisti e architetti, hotel dai concept innovativi e flagship

Il design è sempre di casa a Milano, considerata la città più all'avanguardia d'Italia. Fucina di idee creative in continua evoluzione, il capoluogo lombardo è ricco di luoghi dedicati alla creatività e alla sperimentazione.

Piazze, edifici, interi quartieri, aree espositive, showroom e studi professionali ma anche hotel dai concept innovativi e flagship store: il design milanese assume molteplici forme e si declina in una lunga serie di ambienti, pensati per offrire stimoli culturali sempre nuovi permettendo ai cittadini e ai visitatori di immergersi in un'atmosfera creativa e innovativa.

Isola: il quartiere dedicato al design

All'interno del quartiere Isola di Milano è nato il progetto Isola Design District, iniziativa finalizzata a dare visibilità ai designer italiani e internazionali ma anche agli artigiani locali. Uno spazio dedicato a numerosi eventi che rappresenta una concreta opportunità soprattutto per gli studi emergenti.

È tutto il quartiere Isola, inoltre, a rappresentare una vetrina d'eccezione anche dal punto di vista delle innovazioni architettoniche, basti pensare alla Piazza Gae Aulenti ultimata nel 2012 e realizzata da Cesar Pelli, ma anche al complesso del Bosco Verticale inaugurato nel 2014.

Atelier, musei e fondazioni

Fanno capo ad alcuni dei più celebri architetti e designer italiani le fondazioni Achille Castiglioni, Vico Magistretti e lo Spazio Rossana Orlandi. La Fondazione Achille Castiglioni, ad esempio, è nata nel 1999 grazie agli eredi dell'architetto con l'obiettivo di realizzare un centro studi e accogliere iniziative legate alla progettazione, al disegno, alla fotografia e cinematografia.

Nata nel 2002, la galleria creata da Rossana Orlandi unisce in modo innovativo store, showroom, uffici e zona eventi e meeting. La Fondazione studio museo Vico Magistretti, invece, è nata nel 2010 e ospita nella sede di Via Conservatorio numerose mostre focalizzate su design e architettura.

Risale al 2007, infine, la nascita del primo museo italiano dedicato al design, il Triennale Design Museum che all'interno di Palazzo dell'Arte valorizza e rende fruibile al pubblico una collezione permanente e numerose esposizioni.

Hotel dai concept innovativi

A pochi passi dalla centralissima Piazza San Babila sorge l'Hotel Château Monfort, ospitato da un palazzo dei primi anni del Novecento realizzato in stile Liberty. Le opere liriche e le antiche fiabe sono assolute protagoniste del design che caratterizza gli arredi e gli ambienti dell'hotel.

Non lontano dalla Stazione Centrale, invece, si trova il lifestyle Nyx Hotel, caratterizzato dalla presenza di una selezione di opere di design e street art realizzate da una rosa di artisti e writer italiani conosciuti a livello internazionale.

Sofisticato ed elegante, invece, l'Armani Hotel di via Manzoni è ospitato all'interno di un palazzo progettato in stile razionalista dall'architetto Enrico Augusto Griffini nel lontano 1937. Le attuali vetrate panoramiche, tuttavia, si devono ai lavori di restauro dell'edificio progettati dall'architetto Barbara Patrizio.

Flagship store all’insegna del Made in Italy

I flagship store rappresentano una risorsa preziosa per promuovere un brand, una vetrina di rappresentanza che nasce con l'obiettivo di comunicare l'identità di un marchio in modo efficace e offrire ai visitatori un'esperienza unica e innovativa.

Terreno fertile per l'apertura di nuovi flagship, Milano ospita ad esempio il flagship store Lavazza in Piazza San Fedele: un luogo dove arredamento ed elementi di design sono stati pensati ad hoc dare vita a un percorso multisensoriale e immersivo.

Altrettanto immersivo e proiettato nel futuro è il percorso a circuito realizzato dagli ideatori del Ferrari flagship store in via Berchet, a pochi passi da Piazza Duomo. In quasi 900 metri quadrati di superficie i capi di abbigliamento e gli accessori si alternano a installazioni ed esposizioni tematiche.