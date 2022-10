Eurochocolate 2022: dal 14 ottobre la fiera del cioccolato più attesa

Tutto pronto per Eurochocolate Indoor 2022. Dal 14 al 23 ottobre, i tre padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbria ospiteranno l'enorme mostra mercato annuale a tema cioccolato. Oltre 100 espositori in 14mila metri quadri di esposizione: showcooking, degustazioni e abbinamenti, spettacoli e incontri, eventi e appuntamenti collaterali delizieranno letteralmente il pubblico di questo dolcissimo festival.

Che cos’è Eurochocolate

Si tratta di una manifestazione creata nel 1994 e che si svolge in Umbria a ottobre. La data non è casuale: il mese di ottobre è quello in cui le aziende che si occupano della produzione di cioccolato riprendono a reimmettere i loro prodotti, vecchi e nuovi, sul mercato, dopo la pausa estiva.

L’edizione 2022 di Eurochocolate prevede il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Camera di Commercio di Perugia, oltre che la partnership con Trenitalia. L’azienda ferroviaria ha infatti predisposto particolari agevolazioni per coloro che, da tutto lo Stivale, prenderanno il treno per partecipare alla manifestazione.

Il programma di Eurochocolate 2022

Eurochocolate 2022 si snoderà lungo tre aree tematiche: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate.

Nella Chocolate Experience si potrà trovare il Paese che quest’anno è ospite d’onore: il Messico (ma anche altre nazioni saranno presenti con enti e aziende dedicate). Come per molti Paesi latinoamericani, è da qui che infatti le fave di cacao sono partite per la prima volta verso la vecchia Europa. Il Messico ha predisposto attività a un tempo educative e divertenti che illustrano l’intera filiera del cioccolato, con tanto di riproduzione in scala dell’affascinante tempio di Chichén Itzá e quella di una gigantesca testa olmeca, tra le altre cose.

Durante i due fine settimane della kermesse si potranno ammirare le sculture di cioccolato realizzate da artisti dal vivo e sono previsti palchi dedicati agli showcooking con chef e pasticcieri, incontri speciali all’insegna del gusto e della salute, abbinamenti tutti made in Italy grazie al connubio tra cioccolato e acquavite, nonché l’insolito trait d’union con l’astrologia grazie alla Fondazione Barbanera.

Il Chocolate Show invece ospita i prodotti in vendita. Un’area in particolare è dedicata a prodotti d’eccellenza italiana, come il gianduiotto piemontese e il cioccolato di Modica. Invece nella sezione Funny Chocolate non mancheranno le attività consuete che tanto hanno divertito il pubblico nelle passate edizioni, in primis la Choco Arrampicata, ovvero l’arrampicata su una maxi tavoletta di cioccolata. Ci saranno anche tante attività rivolte espressamente ai bambini e uno spazio dedicato ai cani e ai loro compagni umani, oltre che arte di strada introdotta da un attore che impersona un personaggio ispirato a Willy Wonka. Gli spostamenti verso gli eventi collaterali nell’hinterland perugino avverranno a bordo di un Chocotrain su gomma.

Cosa sapere su Eurochocolate 2022

Il pubblico di Eurochocolate 2022 può partecipare liberamente all’intero programma: tuttavia alcune iniziative si svolgono a numero chiuso, per cui è necessaria la prenotazione.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito dell’evento oppure in loco una volta raggiunta la manifestazione. I minori di 10 anni entrano gratis, mentre è previsto un biglietto ridotto per i ragazzi tra 11 e 17 anni. Non mancano le agevolazioni per i gruppi famiglia e per quelli composti da almeno 10 persone.