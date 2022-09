Tocatì: a Verona il festival internazionale dei giochi in strada

Attività ludiche e sport della tradizione, ma anche musiche, prodotti gastronomici, artigianato e danze tipiche presentate da ospiti provenienti da diverse parti del mondo: dal 15 al 18 settembre 2022 Verona si veste a festa diventando ancora una volta un luogo di incontro e scambio culturale in occasione della ventesima edizione del Tocatì, il festival internazionale dei giochi in strada.

Organizzato dalla Associazione Giochi Antichi (AGA) in collaborazione con Comune di Verona, l’evento coinvolge le piazze e le strade della città veneta che fanno da sfondo agli sport tradizionali e ai giochi più coinvolgenti e spettacolari.

L’edizione 2022, in particolare, vede la partecipazione al festival delle delegazioni di alcuni Paesi “Ospiti d'Onore” internazionali, gli stessi che sono stati protagonisti del Tocatì a partire dal 2003 come Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Iran, Messico, Scozia, Spagna, Svizzera e Ungheria.

Le origini del Tocatì

Il festival Tocatì nasce nel 2003 riscuotendo subito un enorme successo. Il nome deriva dalla voce dialettale veronese “Tòca a tì”, che significa “tocca a te”. Dal 2006 ogni evento ha focalizzato l’attenzione su un Paese diverso, partendo dalla Spagna fino alle Italie dei Borghi in gioco nel 2020 e a Belgio, Cipro, Croazia e Francia nel 2021.

Un’occasione unica per conoscere da vicino culture differenti attraverso giochi, musiche, danze tradizionali, artigianati e specialità gastronomiche. Da sempre attento alla sostenibilità ambientale, inoltre, il Tocatì utilizza solo energia proveniente da fonti rinnovabili e dal 2015 ha ottenuto ogni anno la certificazione internazionale ISO 20121 come evento sostenibile.

Le novità del Tocatì 2022

Previsto totalmente in presenza dopo due edizioni consecutive organizzate in streaming a causa della pandemia, il festival Tocatì 2022 vanta un programma ricco di eventi e rassegne: ai giochi tradizionali si affiancano i giochi da tavoliere e i giochi urbani, oltre a concerti, cinema e teatro, visite guidate e una serie di attività collaterali.

Tra i protagonisti non mancano i Castells provenienti da Berga in Catalogna, spettacolari costruzioni di torri umane, così come il Salto del pastor canario, antica pratica portata avanti dai pastori delle Isole Canarie di origine berbera che utilizzano lunghissimi pali per salire, scendere e spostarsi con acrobazie.

La Lotta unta di Sohos proveniente dalla Grecia, inoltre, vede impegnati in una sorta di lotta libera alcuni contendenti con il corpo ricoperto di olio d’oliva. Tra i giochi proposti figura anche la Pelota Purepecha, sport indigeno messicano che prevede l’uso di una palla cosparsa di una sostanza infiammabile e accesa, creando un'atmosfera unica.

Le Kariskàs Ostor, fruste ungheresi lunghissime nelle mani dei csikòs, si avvicendano sia al Ba’ Game scozzese, giocato con una pallina di cuoio, sia alla disciplina persiana dello Zurkhaneh, palestra iraniana del corpo e dello spirito.

Verona e il Tocatì

Il festival internazionale dei giochi in strada attira folte schiere di visitatori non solo nel centro storico di Verona ma anche in altri spazi cittadini come il Teatro Romano, Palazzo Forti e il Bastione delle Maddalene, antica fortificazione veneziana.

Tocatì è attualmente in candidatura per l’iscrizione nel Registro delle Buone Pratiche per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.