Liti auto bianche-Ncc, il Comune passa la palla al prefetto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'assessore alla Mobilità Arianna Censi (nella foto) ha consegnato ieri le prime 5 nuove licenze taxi del «pacchetto» di 336 aggiudicate col bando pubblico pubblicato lo scorso marzo e chiuso a dicembre. Tra i nuovi tassisti ci saranno 44 donne (il 13%), 30 hanno ottenuto licenze riservate alla tipologia ordinaria, due quelle scontate per auto allestite per il trasporto disabili, 5 per il servizio notturno e sette per garantire entrambi gli impegni. Altre 15 donne sono risultate idonee per la licenza notturna ma sono in attesa di ripescaggio. Per ora il Comune assegna solo 336 delle 450 licenze messe a bando, deve completare questa fase e poi potrà scorrere le graduatorie e vedere se tra gli esclusi per una categoria c'era chi aveva indicato una seconda scelta. Per un'altra dozzina di neo tassisti la consegna è prossima, per tutti la deadline per chiudere le pratiche è il 21 febbraio. Da parte di sindacati e associazioni dei tassisti ci sono state proteste e ricorsi contro il bando. L'assessore Censi è «convinta che migliorando l'offerta aumenterà anche la domanda, sarà un vantaggio per operatori, turisti e residenti». Sulle licenze emesse con bando in base al decreto Asset «abbiamo bisogno di accelerare un po' le procedure». Ma anticipa anche che «per raggiungere l'obiettivo di mille licenze useremo anche la richiesta a Regione», la procedura ordinaria che prevede il via libera del Pirellone ma è più vantaggiosa per il Comune, perchè può tenere il 20% degli incassi (col decreto Asset il 100% va distribuito tra i vecchi tassisti), «era corretto valutare la risposta al primo bando, abbiamo visto che c'è una domanda e continueremo». Lancia la palla al prefetto invece sulla questione delle liti tra Ncc e tassisti. Il livello si è alzato, giorni fa uno scontro davanti all'aeroporto di Linate è degenerato, un autista Uber ha travolto e trascinato per alcuni metri il tassista che lo riprendeva col cellulare per dimostrare che era in servizio abusivo.

Gli Ncc hanno scritto al sindaco Beppe Sala per chiedergli di aprire un tavolo di confronto. Censi sostiene che «è una questione che attiene soprattutto a problemi di sicurezza e va assunta dal prefetto al tavolo sicurezza di cui facciamo parte».