"Live", film e installazioni. Ecco l'estate delle Civiche

Un patrimonio unico, diverso da tutte le altre città italiane, finalmente messo a frutto in modo organico: è "Le Civiche Fest 2025, Arti Linguaggi Live", che riunisce in un "programma in continuum" (per ricorrere alle parole della direttrice della Civica Scuola di Cinema "Luchino Visconti") tra le varie scuole civiche. Per la prima volta, dunque, questo festival a tutti gli effetti - sostenuto dal Comune e da Fondazione Cariplo - riunisce in un unico palinsesto diverse iniziative culturali e performative che spaziano dalla produzione di audiovisivi e installazioni a spettacoli teatrali e concerti dei più svariati generi musicali. Protagoniste sono, naturalmente, oltre alla già citata "Luchino Visconti" per il cinema, le altre tre Scuole Civiche di Fondazione Milano, quella di Teatro "Paolo Grassi", la Scuola Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli" e infine la Scuola di Musica "Claudio Abbado".

Dal 25 giugno all'11 luglio (ogni evento è gratuito) il cartellone mette al centro i suoi protagonisti centrali, vale a dire i talenti creativi under 35 che studiano nelle varie scuole che - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi - "hanno da 25 anni un'importanza e una caratteristica duplice: il ruolo didattico unito alla responsabilità culturale di leggere la contemporaneità e realizzare produzioni culturali. Queste scuole civiche sono luoghi di formazione e produzione. Dal 25 giugno sono attese due produzioni multimediali, sei serate teatrali, alcuni incontri sull'audio descrizione e una poetry slam (una vera e propria "tenzone" in versi) e infine 5 serate musicali. "Una vera festa della qualità dell'alta formazione", la definisce il presidente di Fondazione Milano-Scuole Civiche Matteo Bartolomeo. Tra gli appuntamenti principali da citare, il via con la rassegna "Visioni espanse", da mercoledì al 29 giugno negli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi in viale Fulvio Testi 121, ad opera della scuola di cinema "Luchino Visconti", con opere multimediali interattive che cercano di coniugare cinema e nuovi media, come ad esempio "Epitaph 2048", progetto che unisce installazione e performance live che si interrogano sul destino dei nostri dati dopo la morte, sfruttando lo strumento dell'Intelligenza Artificiale che può decidere cosa conservare o meno. Sei spettacoli originali (scritti, diretti e interpretati dai diplomandi della Scuola di Teatro "Paolo Grassi") sono attesi in doppia replica al Teatro Elfo Puccini nei giorni 26-27 giugno, 3-4 luglio e 10-11 luglio: tra questi si possono citare "Dungeons" di Benedetta Pigoni, che racconta il rapporto tra due giovani carcerati in una cella opprimente durante l'estate, e "Sette domeniche" di Anna Farina, storia individuale legata ai fatti della nube di diossina a Seveso nel 1976. Alla Scuola "Altiero Spinelli" il 28 giugno intrigante è senza dubbio la "poetry slam", competizione poetica tra quattro giovani artisti, attraverso paro le ma anche linguaggio dei segni.

La musica vince con la Scuola Civica "Claudio Abbado", passando dalla musica antica al jazz, dalla classica alla ricerca audiovisiva alla Lirica: il cartellone dei "Notturni in Villa" presso il giardino di Villa Simonetta dal 30 giugno al 4 luglio vedrà giovani musicisti su repertori del Settecento (30 giugno), del jazz

per big orchestra con omaggio a Count Basie (1 luglio), sul binomio immagine/musica con Cortometraggi d'animazione (3 luglio), infine sulla lirica rossiniana il 4 luglio (info al sito lecivichefest.fondazionemilano.eu.).