L'occupazione di Fiume vista "dall'altra parte"

L'avventura dannunziana di Fiume vista dall'altra parte e, soprattutto, da una nuova generazione. Arriva nella sale il film Fiume o Morte!, diretto da Igor Bezinovic (croato, classe 1983), distribuito da Wanted Cinema in collaborazione con Pordenone Docs Fest il 24, 25 e 26 febbraio e, in anteprima, in alcune sale del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto: ieri a Venezia e oggi a Trieste, mentre il 19 febbraio verrà proiettato a Udine e Pordenone. Il film, fresco di due importanti riconoscimenti al 54esimo International Film Festival di Rotterdam, il Tiger Award e il Premio Fipresci della critica internazionale, mescola inserti documentari d'epoca, con il racconto dei sedici mesi dell'occupazione della città di Fiume, con la finzione di oggi dove, nell'odierna Rijeka, il regista, anche sceneggiatore, va in giro a chiedere alla gente chi fosse Gabriele d'Annunzio. Molti non lo sanno, e non sono neppure i più giovani, ma altri hanno un'opinione precisa e non è propriamente positiva. A questo punto il regista, con una buona dose di (auto)ironia (anche lui è nato a Rijeka), nel cercare di far affiorare la memoria rimossa mette in piedi l'idea di far interpretare ai cittadini stessi i momenti più importanti di quel periodo. Ecco il casting per scegliere chi interpreterà D'Annunzio, chi gli Arditi che lo hanno seguito, ma anche la donna che lo ospita nella cascina di Ronchi dei Legionari e il generale Pittaluga. Le scene vengono ricostruite a partire dai documenti storici attraverso l'enorme corpus di fotografie e di filmati d'epoca, ma anche con i discorsi pubblici di D'Annunzio c'è la sua foto con il saluto romano e le lettere di quel periodo. Il commento della vicenda è in dialetto fiumano o fiumanski attentamente ricercato tra i pochi abitanti di Rijeka che ancora lo parlano e il corto circuito, con la rievocazione storica odierna e le insegne del MacDonald, è servito.

Il film, sostenuto dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission - PromoTurismoFvg, è

prodotto da Restart (Croazia) in co-produzione con Videomante e Nosorogi (Slovenia) con il supporto anche del nostro ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo e di numerose istituzioni croate e slovene.