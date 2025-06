L'ora segnata da una sola lancetta. Ritorno ad un tempo "imperfetto"

Ritagliarsi un ruolo ed un'identità assolutamente riconoscibile nell'universo orologiero attuale non è facile, dato l'alto numero di attori in scena. A partire dal 2001, MeisterSinger, Casa basata a Münster, in Westfalia ha scelto di distinguersi, nell'alveo della tradizione antica, tecnica e culturale del segnatempo, proponendo modelli ad una sola lancetta, dalla cui punta sottile si può leggere l'ora quasi al minuto, ossia con ottima approssimazione. Basti citare i Souscription di Abraham-Louis Breguet, per inquadrare un concetto del tempo, lontano dalla precisione assoluta, ma, come una volta, vicino ad un'interpretazione della quotidianità meno ansiosa ed assillante, più umana, non necessariamente da subire, ma da controllare. La bontà di questo indirizzo è stata certificata dai più di 30 riconoscimenti da parte di rinomati comitati di design, quali il German Design Award, il Red Dot Design Award, l'IF Design Award ed il Good Design Award. In qualche misura, essendo assente anche la sfera dei secondi, il colpo d'occhio di un MeisterSinger non indica, come detto, un tempo preciso, ma il momento che si sta vivendo. Un approccio confermato dalla nuova collezione lanciata durante Watches and Wonders, lo scorso aprile, e denominata Kaenos, dal greco kainos, ossia nuovo, fresco. Strutturata su di una cassa da 40 mm in acciaio, impermeabile fino a 10 atmosfere, con lunetta a spiovente e bracciale integrato dal comfort ben studiato, con finiture lucide e satinate, evidenzia una sportività calibrata, declinata nelle varianti automatiche con data al 6 e Open Date, con un disco del datario ruotante centrale, da leggere su di un riferimento al 12.

Quest'ultima versione, su quattro opzioni di quadrante, nero opaco, oppure soleil in grigio chiaro, blu ghiaccio o petrolio, punta sull'effetto tridimensionale degli strati sovrapposti e sulla tipografia digitale degl'indici orari a numeri arabi, luminescenti così come la monosfera, alimentata dal calibro automatico (a vista fronte fondello) Swiss Made Sellita SW220, dalla riserva di carica di 38 ore.