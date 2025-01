Da Loreto alla Beic a CityLife: ecco tutti i progetti per il 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Il via alla riqualificazione di piazzale Loreto, il nuovo studentato della Statale, due alberghi, il palazzo L'Oreal nel business dstrict di Romolo, la conclusione del progetto di Citylife con The Wave. Non solo, nel 2025 sarà concluso il villaggio olimpico, mentre si vedrà salire l'edificio della Beic, la Biblioteca europea a porta Vittoria così prenderà forma il Bosco della Musica a Rogoredo con il campus del Conservatorio.

Per quanto riguarda piazzale Loreto, dovrebbero partire a marzo i lavori per il completo restyling e la parziale pedonalizzazione del piazzale tra via Doria, viale Monza, viale Brianza, corso Buenos Aires, via Padova e via Porpora. L'iter burocratico autorizzativo ha subito dei ritardi, e tutti i documenti, visto il periodo, sono stati esaminati con la massima attenzione. Ultimo step ora la chiusura della conferenza dei servizi con i pareri finali ma si inizia a intravedere all'orizzonte la partenza del cantiere di LOC, progetto con cui Nhood ha vinto nel 2021 il bando del Comune C40. L'area si presenterà con una grande piazza pedonale su tre livelli: al centro sorgerà una sorta di centro commerciale, filari di alberi e piste ciclabili.

Continuano a ritmo sostenuto i cantieri della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura a Porta Vittoria che ora vedrà salire l'edificio di 6 piani. La struttura dovrebbe essere ultimata entro l'autunno, poi si passerà agli impianti e agli interni per poter completare l'opera entro il giugno 2026 (deadline per i progetti del Pnrr).

Progetto CMR firma per l'Università degli Studi la progettazione del nuovo studentato in via Muzio Attendolo detto Sforza in fondo al Vigentino, il cui cantiere è stato recentemente avviato. Il progetto prevede la riqualificazione dell'edificio già esistente per la realizzazione di uno studentato da 208 posti letto, che vanno ad aggiungersi ai 1.193 già disponibili e ai 1.100 che verranno realizzati a MIND. la statale arriverà così a un'offerta cmplessiva, per l'anno accademico 2025/26 di 2.500 posti letto.

Lo stesso gruppo firma la progettazione del nuovo Hotel Puccini Tapestry Collection by Hilton di corso Buenos Aires che offre 59 camere, un ristorante all'ultimo piano e altri servizi. L'altro hotel, a vocazione business, sorgerà in via Tucidde 56 all'Ortica, grazie alla riqualificazione della torre 5 del Business Park Tucidide.

Appena fuori città, Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International, specializzata in impianti sportivi, firma il Nuovo Centro Rugby di Cernusco sul Naviglio, che occuperà una superficie complessiva di 1.300 metri quadri, e sarà composto da un nuovo edificio annesso a un campo da rugby regolamentare per le competizioni ufficiali e da un secondo campo utilizzato per allenamento.

L'edificio che ospiterà la futura sede di L'Oréal Italia a The Sign, il business district di Romolo firmato da Progetto CMR e promosso da Covivio, è stato insignito del Premio Regula per l'architettura. Esteso su un'area che fino al 1997 era la sede dell'ex Fonderia Vedani, The Sign ospita già Aon e NTT Data.

Completerà il quartiere di CityLife con la sua «porta d'accesso» CityWave, firmato dallo studio Bjarke Ingels Group: due edifici di 110 e 50 metri, collegati da una struttura a portico sospeso lunga ben 140 metri, sotto il quale sorgeranno spazi di lavoro, negozi, ristoranti, due corti ed un rooftop bar con piscina. La chiusura dei lavori è prevista per fine anno.

Sempre nel 2025 dovrebbero aprire i

cantieri per il Campus del Conservatorio a Rogoredo. Prevista la riqualificazione della Palazzina ex-Chimici, la realizzazione di uno studentato, un'arena all'aperto, un auditorium da 400 posti, due sale prove e un parco.