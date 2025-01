L'Oscar non è "Vermiglio" ma l'Italia vede Rossellini. E c'è la prima trans in corsa

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono arrivate con quasi una settimana di ritardo, per via degli incendi di Los Angeles, ma le nomination della 97ª edizione degli Oscar, la cui cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 2 e il 3 marzo, non hanno destato grandi sorprese. Il favorito Emilia Pérez di Jacques Audiard ha infatti conquistato ben 13 nomination, un record assoluto per un film in lingua non inglese e comunque dietro solo alle 14 di Eva contro Eva, Titanic e La La Land.

Ma il film francese, parlato in spagnolo, entra nella storia degli Oscar proprio nel momento in cui il presidente Trump si muove contro il mondo Lgbt+, per la nomination a miglior attrice della spagnola Karla Sofía Gascón, prima interprete transgender che si chiamava Carlos e ha lavorato nel cinema e molto nella tv, arrivando addirittura a collaborare in due programmi italiani: Gommapiuma su Canale 5 e Solletico su Raiuno. Nel 2018 ha pubblicato il libro Karsia. Una historia extraordinaria dove si definiva donna trans con il nome di Karla Sofía, con il quale ha partecipato per la prima volta al cinema proprio nel fortunato musical Emilia Pérez, in cui interpreta un narcotrafficante che cambia vita e anche genere. Una narrazione vittimistica che non è piaciuta al mondo queer con in testa il filosofo spagnolo Paul B. Preciado, anch'egli protagonista di un percorso di transizione, ma da donna a uomo, il quale ha scritto su Libération un articolo di fuoco contro gli stereotipi del film.

Tornando ai grandi numeri delle nomination, The Brutalist (Leone d'argento alla Mostra del cinema di Venezia) e Wicked, due film in antitesi rispetto ai discorsi attuali di Trump perché parlano di migranti (con Adrien Brody candidato come migliore attore) e di inclusività e di progressismo liberal, si sono invece dovuti accontentare - si fa per dire - di 10 candidature. Seguono A Complete Unknown su Bob Dylan (Timothée Chalamet candidato miglior attore) con 8. Che diventano 6 per Anora e 5 per Dune: Parte Due. A mani vuote invece Luca Guadagnino che aveva due film, Challengers e Queer, e Pedro Almodóvar con La stanza accanto, per il quale le due straordinarie attrici Julianne Moore e Tilda Swinton non sono state prese in considerazione, a differenza delle colleghe Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), Fernanda Torres (Io sono ancora qui) e, come detto, Karla Sofía Gascón.

A proposito di analisi di genere, è curioso notare come soltanto uno dei dieci titoli candidati a miglior film - gli altri sono Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Parte Due, Emilia Pérez, Io sono ancora qui, Nickel Boys, Wicked - sia diretto da una regista, la francese Coralie Fargeat che con The Substance ha ricevuto 5 meritate candidature, tra cui anche quella come miglior regista accanto ai colleghi Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown), Jacques Audiard (Emilia Pérez).

E sono proprio i cugini d'Oltralpe a darci del filo da torcere perché nella categoria Migliore film internazionale non è entrato il nostro Vermiglio di Maura Delpero. Peccato perché in cinquina ci sono il debole La ragazza con l'ago (Danimarca), Flow (Lettonia) che è già candidato nell'animazione, il robusto Il seme del fico sacro (Germania) e il toccante Io sono ancora qui (Brasile). E ovviamente anche Emilia Pérez, il film pigliatutto di quest'anno e che probabilmente vincerà, accorciando così le distanze statistiche tra le 30 candidature e le 11 vittorie italiane e le 38 candidature e 9 vittorie francesi.

Per fortuna Isabella Rossellini è stata candidata come Miglior attrice non protagonista per la sua suora che appare solo per 8 minuti in Conclave, il thriller di Edward Berger girato a Cinecittà che ha ottenuto un numero forse un po' spropositato di candidature, ben 8.

«Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore», ha commentato l'attrice che ha omaggiato David Lynch, recentemente scomparso e suo ex compagno.