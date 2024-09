Una lotta all'ultimo salmone

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivata su Netflix una serie che inizia e finisce letteralmente a pesci in faccia. Si tratta di Bilionaire Island. La trama, mescolando dramma e commedia, mette in scena lo scontro tra due famiglie per aggiudicarsi il monopolio dell'industria del salmone atlantico. Tutto inizia quando Julie Lange (Trine Wiggen), spietata proprietaria di un'azienda di produzione e allevamento di salmoni, decide di acquisire una compagnia rivale per sbaragliare la concorrenza e diventare la numero uno al mondo. Ma c'è un problema: la famiglia che gestisce le quote di maggioranza della seconda compagnia non è per nulla d'accordo. Questa guerra di pescherecci su un'isola norvegese si colloca con aggiunta di molta ironia in un arcipelago televisivo che include Dallas, Succession e persino I Borgia: soap familiari su dinastie disfunzionali con troppe risorse e meno scrupoli dei pescecani. Tuttavia in questo caso la rete del potere non intrappola petrolio, media, o il papato ma proprio guizzanti abitatori del mare. C'è qualcosa di intrinsecamente comico nel fatto che il pesce sia oggetto di una spietata guerra aziendale.

E la serie scritta da Anne Bjørnstad e Eilif Skodvin (i creatori di Lilyhammer), dimostra anche che c'è qualcosa di intrinsecamente divertente in dei norvegesi spietati. Gli scandinavi, in generale, sono considerati persone sofisticate che vivono in nazioni in cui i grandi affari vengono condotti con una certa civiltà. Qui la loro furia è da rissa al mercato del pesce.