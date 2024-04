Luxuria in radio (con Storace) funziona meglio che in tv all'Isola

Delle due l'una funziona meglio dell'altra. Ci sono due Vladimir Luxuria in questo momento, quella radiofonica e quella televisiva. Su Rai Radio1 conduce con Francesco Storace il programma Il rosso e il nero (dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12), un confronto di punti di vista prevedibilmente quasi sempre opposti. E su Canale 5 è per la prima volta nei panni della presentatrice dell'Isola dei famosi nel quale aveva già preso le misure sia come naufraga che come opinionista e inviata. Obiettivamente mettere radio e tv insieme è un impegno niente male, se non altro perché gli argomenti, il ritmo e la tenuta emotiva sono del tutto diversi, diciamo praticamente opposti.

Dietro ai microfoni di Via Asiago 10 Vladimir Luxuria (58 anni, foto) ha faticato un po' a prendere le misure ma adesso ha trovato l'equilibrio e la sintonia necessaria con Storace al punto che la loro mezz'oretta scorre vivace, persino divertente e, soprattutto, sdrammatizzante.

Loro due hanno opinioni inevitabilmente opposte non solo sulla politica ma pure su altro, ad esempio la musica o il cinema. Raramente si trovano d'accordo ma il loro disaccordo è «sano», simpatico e costruttivo come l'altro giorno parlando di Silvio Berlusconi con l'ospite Filippo Ceccarelli, dialogo fuori dai luoghi comuni e dalla retorica.

Invece la Vladimir Luxuria dell'Isola è un po' ingessata, come se non avesse ancora trovato la chiave giusta per un reality che sconfina nel trash ma non deve andare troppo oltre. È un ruolo molto più delicato di quel che sembra, il suo.

Ma forse le basterebbe essere un po' più «radiofonica» anche in tv.