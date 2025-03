Dalla M1 alla Pedemontana: ecco i grandi cantieri in attesa di essere terminati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Rapporto Oti Nord realizzato da Assolombarda segnala ulteriori criticità in tema di infrastrutture per favorire la mobilità del territorio. Un'altra linea metropolitana che aspetta finanziamenti aggiuntivi per partire è il prolungamento della M1 da Sesto San Giovanni a Monza Bettola: i cantieri erano già stati avviati nel 2011 e sono al 60% di avanzamento, ma sono bloccati da un paio di anni perché occorre reperire 27 milioni di euro di extracosti e individuare una nuova impresa costruttrice. Per Assolombarda è indispensabile riavviare il prima possibile i lavori di quest'opera, che richiederanno ancora 4 anni per essere completati.

Per l'Associazione è necessario evitare di tenere fermi cantieri che impattano negativamente sulla vivibilità e sulla circolazione di mezzi e persone sul territorio e, allo stesso tempo, attivare un importante hub di interscambio del trasporto pubblico a servizio del nord Milano. Un'ulteriore opera che preoccupa gli industriali è il completamento del raddoppio ferroviario tra Milano e Mortara. Si tratta di un'infrastruttura che consentirà di migliorare in maniera sostenibile i collegamenti tra Milano, l'ovest milanese e la Lomellina, permettendo una migliore accessibilità di questi territori e quindi di creare nuove opportunità per la rigenerazione urbana e per nuovi insediamenti produttivi. A questo si aggiunge il completamento della Pedemontana Lombarda che rappresenta una priorità per il collegamento veloce est-ovest dell'area di Milano, permettendo anche una connessione diretta dell'area manifatturiera della Brianza con gli aeroporti e il sistema autostradale lombardo. Recentemente sono stati avviati i lavori per le tratte B2 e C tra Lentate sul Seveso e Vimercate. Secondo gli imprenditori, ora è imprescindibile pianificare la gestione dei cantieri in modo da minimizzare i disagi alla mobilità locale, fornendo alternative tempestive e aggiornamenti in tempo reale sulle variazioni dei percorsi.

Inoltre, occorre affrontare le criticità legate alla tratta D breve tra Vimercate e la A4/TEEM, garantendo un adeguato inserimento territoriale e ambientale dell'opera e il necessario potenziamento della viabilità locale, a partire dall'interconnessione A4/A51 e dagli adeguamenti delle SP13 Monza-Agrate, SP45 Villasanta-Vimercate e SP 41 a Usmate Velate.