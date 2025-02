M5 a Monza, Sala e i tre sindaci lanciano l'sos a Salvini

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'alleanza bipartisan per portare la linea metropolitana M5 a Monza. Il sindaco Beppe Sala ha incontrato ieri a Palazzo Marino i colleghi dei territori coinvolti, il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, entrambi leghisti, e il sindaco di centrosinistra a Monza Paolo Pilotto, al tavolo anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi. Un vertice per decidere come proseguire con la maxi opera visto che gli extracosti sono esplosi, ben 589 milioni in più rispetto alle stime iniziali. Il finanziamento complessivo ad oggi ammonta a 1 miliardo e 296 milioni di euro ma l'importo finale del progetto definitivo è salito a 1 miliardo 885 milioni. L'aumento del fabbisogno, rispetto al progetto sviluppato tra il 2017 e 2018, è dovuto in particolare agli aumenti dei costi edilizi scattati a partire dalla pandemia del 2020. E solo quando sarà garantita la copertura integrale sarà possibile predisporre la documentazione di gara per l'appalto dell'intera opera, che era attesa per le Olimpiadi invernali 2026 e (se tutto andrà bene) arriverà con almeno 10 anni di ritardo. «Siamo tutti molto d'accordo e convinti che vogliamo proseguire con il progetto e senza nessuna differenza, non ci sono più dubbi su fermate e tracciato» ha spiegato ieri Sala. Nelle ultime settimane erano scoppiate polemiche sull'ipotesi di realizzare l'opera in due tranche. «Manderemo rapidissimamente una lettera firmata da noi e dal governatore Attilio Fontana al ministro Salvini per chiederli un incontro e rappresentare la situazione - aggiunge -. I tempi a questo punto sono un po' stretti. L'opera durerà alcuni anni, per poter partire e non perdere i fondi già assegnati bisogna risolvere questa questione entro giugno. É un'opera importante per i milanesi, ci tengo tantissimo». Anche Di Stefano sottolinea che «in maniera molto cosciente e responsabile, siamo rimasti tutti dell'idea che si tratta di un'opera indispensabile per unire le , e abbiamo coinvolto anche Regione. Chiederemo tutti insieme un incontro al ministro Salvini». Ricorda che già in fase di legge Finanziaria il deputato leghista di Lissone Andrea Crippa è riuscito a strappare al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti la promessa di stanziare 300 milioni per il prolungamento, alla Camera è stato approvato un ordine del giorno, serve un apposito decreto. E la trasferta a Roma servirà ad alzare l'asticella. «Agiremo in maniera unitaria e senza personalismi» puntualizza. «Il clima di confronto tra noi sindaci e con Regione - concorda Pilotto - continua ad essere improntato alla lealtà e alla collaborazione. É il modo migliore per interpretare il nostro ruolo istituzionale, che va al di là delle appartenenze politiche e punta al risultato: portare la M5 nel cuore di Monza». Il progetto prevede 11 fermate dal capolinea di Bignani fino al Polo Istituzionale Monza e Brianza.

Sette stop nel solo Comune di Monza (Campania, Marsala, Monza Fs, Centro Trento Trieste, Villa Reale, Ospedale San Gerardo, Polo Istituzionale) più quelle tra Bignami e Cinisello (Testi Gorky, Bassini, Rondinella Crocetta, Lincoln, Monza Bettola).