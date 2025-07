Il Csm approva tutela per Piccirillo. Chi è il magistrato che ha attaccato Nordio

Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, criticato dal ministro Carlo Nordio per l'intervista rilasciata a La Repubblica per il caso Almasri. In totale sono stati 5 i voti contrari, a cui si aggiunge l'astensione dal voto di Bernadette Nicotra, togata che non aveva firmato la richiesta di apertura pratica a tutela. Il Csm avrebbe rilevato " la gravità delle affermazioni rese dal ministro della Giustizia, per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini nella funzione giudiziaria ".

A seguito dell'intervista dal titolo "Caso Almasri, Piccirillo: 'Ecco gli errori dei magistrati e del ministero di Nordio'", in conferenza stampa a palazzo Chigi, dopo la riunione del Cdm del 22 luglio, il ministro ha dichiarato: " Se ci saranno provvedimenti disciplinari legati al caso del magistrato Piccirillo? Quando c’è stata quella intervista ho detto ‘valuteremo’. Penso che sarebbe di pessimo gusto, essendo parte in causa, che fossi io a iniziare un’azione disciplinare. Poiché il buongusto prevale su tante altre considerazioni tenderei a escluderla, poi io non sono l’unico titolare dell’azione disciplinare ". Secondo il giudizio del ministro ci sarebbe stata " una violazione degli art. 1 e 2 dell’ordinamento giudiziario che impediscono a un magistrato in servizio di pronunciarsi su un processo in corso ".

La levata di scudi contro Nordio è stata immediata da parte del Csm, con l'annuncio di una pratica a tutela di Piccirillo. Il togato è un esponente di spicco della magistratura, avendo ricoperto il ruolo di capo di Gabinetto al ministero della Giustizia quando a guidarlo c'era il ministro Alfonso Bonafede. È un esponente della corrente progressista Area e già prima di lavorare per Bonafede al ministero di via Arenula aveva lavorato nello stesso ministero quando a capo c'era Andrea Orlando, ricoprendo in qual caso il ruolo di direttore generale della Giustizia penale e capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano , inoltre, Piccirillo sarebbe il cognato di, in quanto sua sorella Paola sarebbe la moglie dell'ex procuratore antimafia, oggi deputato del M5s.