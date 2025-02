"Prima Berlusconi, ora Meloni...". L'inquietante profezia sulle mosse delle toghe

Ascolta ora 00:00 00:00

La clava dell’uso politico della giustizia in primis ha colpito Silvio Berlusconi e ora, solo in un secondo momento, ha nel mirino Giorgia Meloni e il governo che presiede. Questo il ragionamento del senatore forzista Maurizio Gasparri che, per spiegare il nodo Almasri e l’odierna vicenda giudiziaria che ha colpito la premier, riesce a pescare nel passato l’esempio del Cavaliere, allora presidente del Consiglio e primo vero “martire della giustizia” nell’area del centrodestra odierno.

"Non c'è un complotto, ho visto una schifezza, che è peggio di un complotto. C'è il continuo uso politico della giustizia", ha esordito Gasparri a margine della riunione della segreteria regionale del partito. Il riferimento è al terremoto giudiziario che ha colpito il governo Meloni negli ultimi giorni. Il presidente del consiglio risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per i reati di peculato e favoreggiamento.

Indagati per il caso Almasri risultano anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Tralasciando le basi poco solide della denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, da cui poi prende piede la notifica della Procura, a sorprendere è il timing quantomeno dubbioso della giustizia. Una riflessione che, non solo da Palazzo Chigi, ha fatto pensare al grande tallone d’Achille italiano: il carattere politico della magistratura.

Tra questi, anche il senatore Gasparri. "Lo spiegò Palamara anni fa, all'epoca era magistrato del Csm. In un'intercettazione, perché i magistrati alla fine si intercettano anche da soli, sul caso Salvini e delle navi dei migranti, un magistrato di Viterbo gli diceva 'Salvini è innocente, ci hanno detto che lo dobbiamo attaccarè. Quella frase di Palamara spiega tutto" , ha ricordato Gasparri, riferendosi al cosiddeto “Sistema Palamara”. Poi, entrando nel merito della questione che interessa Meloni, il senatore ha le idee chiare.

“Non so se è un complotto o una strategia, vorrei capire da Palamara chi glielo diceva di attaccare Salvini. Berlusconi è stato un martire della giustizia, ora la Meloni e gli altri esponenti di governo. È successo a Renzi e ad altri, quindi c'è un uso politico di alcune postazioni, non so se c'è una cabina di regia. Anche questa vicenda dimostra come è stata gestita in maniera opinabile" , ha aggiunto Gasparri.

"uso politico della giustizia e quindi riteniamo che con la separazione delle carriere ma soprattutto con la depoliticizzazione del Csm e con il sorteggio del Csm, si evitano correnti e stratificazioni

Lo scontro in atto, ha concluso, dimostra quanto ci sia un”.