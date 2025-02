Santalucia senza freni contro Meloni: “Vuole controllare la magistratura”

Ascolta ora 00:00 00:00

Un governo che mira a “controllare la magistratura” e un presidente del Consiglio che ha il solo obiettivo di “intimidire” le toghe e attaccare i giudici sul piano personale per “svilire e denigrare”. Quello che potrebbe sembrare l’inizio promettente di un nuovo romanzo distopico è invece la descrizione letterale che il presidente uscente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, consegna a La Stampa e indirizza nei confronti dell’attuale esecutivo di centrodestra.

Intervistato in riferimento all'iscrizione della premier Giorgia Meloni nel registro degli indagati per il caso Almasri, Santalucia abbandona qualsiasi freno inibitorio. Il risultato è presto detto: un mix di accuse senza precedenti, illazioni surreali e invettive personali. Il destinatario, ovviamente, è il governo che Giorgia Meloni ha l’onere e l’onore di presiedere. Riflettendo su quelli che lui stesso definisce “tempi bui”, Santalucia spiega: “Il governo mira al controllo della magistratura: il velo è caduto e ne fa le spese il procuratore capo di Roma” . Il riferimento è a Francesco Lo Voi, il procuratore che – come ha ribadito la premier nel primo video social - le ha inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione al relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri. Una notifica arrivata, tra l’altro, anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a quello della Giustizia Carlo Nordio e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il presidente uscente dell’Anm continua per la sua strada. La teoria dell’atto “dovuto”, secondo la logica di Santalucia, non è da discutere. “Lo Voi ha fatto il suo mestiere, le scelte di iscrizione di una notizia di reato o della sua cestinazione sono prerogative delle Procure della Repubblica” . Quello che stupisce, continua, è “la pretesa della politica di sindacare questa scelta” . Niente da fare. Quello che si dimentica Santalucia è la discrezionalità delle Procure. Come ha ribadito Meloni, intervenendo all’evento La Ripartenza, organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano, questo lo dimostrano sicuramente le “numerosissime denunce di cittadini contro le istituzioni e su cui si è deciso di non procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati, come negli anni del Covid” .

Secondo Santalucia, invece, con riferimento all'iscrizione della premier Giorgia Meloni nel registro degli indagati per il caso Almasri, "se quella notizia è anche sulla stampa estera, lo si deve alla determinazione della presidente del Consiglio di farne pubblica comunicazione.

“Il messaggio è che i magistrati devono avere paura, stare allerta. E non è un richiamo alla cautela e all'avvedutezza. È un avvertimento"

La magistratura aveva agito in piena riservatezza". Ma l’invettiva di Santalucia va oltre: