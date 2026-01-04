Caso Report-Bellavia, dopo la lista dei nomi le interrogazioni a Nordio e Urso

Esiste una lista dei nomi nel cosiddetto "archivio Bellavia", che è stato inserito nel fascicolo aperto dalla procura di Milano e che il Giornale è riuscito ad avere tramite Luca Fazzo. Ci sono magistrati, ci sono politici e ci sono manager di grandi aziende. Si tratta di 36 pagine di nomi uno in fila all'altro che aprono a molti interrogativi ai quali ora serve dare risposte per capire quale fosse lo scopo ultimo. " Il programma Report, con i suoi servizi, ha oramai perso ogni credibilità giornalistica: è un'arma al servizio di una sola parte politica, sistematicamente contro l'altra. Inchieste giornalistiche che non stanno in piedi: zero riscontri giudiziari. Eppure continuano. E allora ci chiediamo: c'è un patto sotterraneo tra Bellavia, procure e il programma televisivo? Va accertato il prima possibile. Noi siamo stati vittime di questo congegno, spiati e infangati senza prove. Speriamo almeno che i nostri nipoti abbiano diritto a sapere la verità sul dossieraggio ", si legge in una nota diffusa dai parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.

Al contempo, questa mattina il senatore Maurizio Gasparri ha dato notizia di aver presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, chiedendo che venga disposta " un'ispezione riguardante le attività dei magistrati: Cajani, Clerici, Filippini, Polizzi, Moretti, Targetti, Russo, Fontana, Salvini, Bonardi, Perrotti, Taddei, Barbaini, Masini, Ardita, Regolo, Parodi, Spedicato, con i quali ha collaborato Giangaetano Bellavia per molti anni ". Secondo Gasparri, infatti, " si è creato un groviglio allucinante di materiali " perché " il dottor Bellavia collaborava con questi magistrati, ma collaborava anche con Report. Bellavia deteneva materiali riservatissimi di numerose procure, che probabilmente poteva mettere a disposizione anche della trasmissione televisiva. Poi adesso arriva questa storia del furto di questi file da parte di una collaboratrice dello studio di Bellavia. Ma, in realtà, siamo di fronte al rischio di un maxi-dossieraggio ".

Siamo di fronte, ha aggiunto Gasparri, " a una vicenda gravissima che investe, ancora una volta, la magistratura, i suoi collaboratori, il servizio pubblico televisivo e Report, la cui condotta è inquietante, costellata dalla diffusione di notizie non vere, cosa ben nota a tutti ". La richiesta di interrogazione al Guardasigilli si inserisce in questo contesto ma il senatore Gasparri ha avanzato un'interrogazione anche al ministro dello Sviluppo economico Urso, chiedendo " una verifica sugli aspetti di sua competenza " e con la riserva di presentare anche una denuncia presso la magistratura.

Siamo di fronte a uno scandalo grave quanto quello Striano, che non potrà rimanere privo di conseguenze. Vogliamo capire se ci sia una attività di dossieraggio fatta a cavallo tra Procure e televisione

", ha concluso Gasparri.