La decrescita giudiziaria

Secondo una indagine promossa da Confindustria nel 2021, e sostanzialmente confermata dall'Ufficio studi della Banca d'Italia, la «malagiustizia» costa al nostro Paese circa il 4,9% del Prodotto Interno Lordo, vale a dire tra i 15 e i 18 miliardi di euro l'anno. Negli anni successivi non è che le cose siano migliorate. Ieri Unimpresa Lazio ha pubblicato i dati sull'andamento del Pil territoriale (il fatturato delle aziende sommato alle partite Iva) nei primi nove mesi dell'anno suddiviso Regione per Regione, dal quale risulta una decrescita media di poco superiore all'1%. Ma c'è un dato che salta all'occhio e che zavorra quello complessivo: la Liguria fa registrare una perdita record del 18,5%, bruciando ben nove miliardi di mancata crescita. Il motivo è ovvio: l'inchiesta giudiziaria che nei tre mesi estivi ha decapitato i vertici della Regione, l'attività del porto polmone commerciale ed economico, oltre che a cascata la produzione di gran parte delle aziende manifatturiere. L'effetto panico e la paralisi amministrativa hanno poi fatto il resto, tenendo alla lontana nuovi possibili investitori. Se i magistrati avessero dimostrato che il palazzo della Regione era diventato il quartier generale di una banda di ladri e malfattori uno potrebbe anche dire: beh, spiace per il danno ma ne è valsa la pena. No, nulla di tutto questo. L'inchiesta su Toti non sfocerà neppure in un processo. La Procura, in imbarazzo per non aver trovato neppure un euro sottratto o scambiato in tangenti, tantomeno irregolarità nella conduzione di appalti, ha accettato di chiuderla lì con un patteggiamento per comportamenti sconvenienti degno di una causa per una lite tra vicini di casa. Conseguenze dell'inchiesta: la guida politica della Liguria non cambia come forse auspicato dai magistrati (le elezioni hanno confermato apprezzamento per il lavoro di Toti), la Liguria è paralizzata e impoverita, battuto il record regionale di decrescita con riflessi significativi anche sul Pil nazionale.

Per evitare che a Milano succedesse la stessa cosa, il Parlamento ha dovuto approvare proprio ieri una legge che mettesse in salvo dalla furia giustizialista i cantieri già avviati, un blocco deciso dalla Procura ha già provocato un danno al Pil di Milano stimato in cinque miliardi. Solo per questi due fatti, la magistratura ha bruciato l'equivalente di oltre mezza manovra economica. Per loro, ovviamente, a costo zero.