L'intervista esclusiva al ministro Carlo Nordio - LIVE

Al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano si tiene la sesta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it.

La Ripartenza24, come da DNA della manifestazione nata in pieno lockdown, affronta i temi dell’economia italiana e in questa edizione dedicherà un focus speciale ai rapporti tra Giustizia e Mercato. In questo ultimo panel, Nicola Porro l’intervista il Guardasigilli, Carlo Nordio, impegnato con il governo Meloni nel portare avanti la riforma della giustizia.