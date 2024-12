Open Arms, oggi la sentenza. Salvini: “Rifarei tutto, ho mantenuto le promesse”

Il ministro Matteo Salvini

Il giorno della sentenza Open Arms per Matteo Salvini è arrivato. Il giudice del tribunale di Palermo questa mattina deciderà la sorte del ministro, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio dalla procura. Per lui la procura ha chiesto una condanna a 6 anni di reclusione. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli del capoluogo siciliano il ministro si è presentato con il suo avvocato Giulia Bongiorno. Secondo l'accusa " Non si può invocare la difesa dei confini senza tenere conto della tutela della vita umana in mare ". Prima dell'esposizione della sentenza sono previste "brevi repliche" da parte dei pm dopo l'arringa dell'avvocato Bongiorno lo scorso 18 ottobre. " Se domani sarò assolto vorrà dire che avranno riconosciuto che ho fatto il mio dovere. Se mi condannano farò ricorso e continuerò a fare serenamente il mio lavoro ", ha dichiarato ieri il ministro dei Trasporti poco dopo essere arrivato a Palermo.

La replica dei pm e la controreplica della difesa

In apertura di udienza, la procuratrice aggiunta di Palermo Marzia Sabella, prima che i giudici si ritirino in Camera di consiglio, ha dichiarato che la " difesa di Matteo Salvini ha fornito nella memoria depositata una lettura non in linea con le risultanze probatorie ". Si fa confusione, ha aggiunto il pm riferendosi all'arringa dell'avvocato Bongiorno dello scorso 18 ottobre, " tra la capienza massima (circa 300 persone) e la capacità di omologazione per i servizi a bordo di di Open Arms, che era invece per 19 persone, ovvero l'equipaggio. Altra cosa è la vivibiltà di 147 persone su una nave attrezzata per 19 persone. Ma il caso Open Arms è diverso da tutti gli altri. Qui viene emesso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, in questo caso entra autorizzata da autorità giudiziarie, qui era avvenuto accordo di distribuzione e non vi erano ragioni di sicurezza nazionale che impedissero lo sbarco ". Per il pm sono questi gli aspetti che devono dibattuti e per questi hanno confermato la richiesta di 6 anni di reclusione.

" Ascoltando il pm mi viene in mente l'illuminazione delle tessere dei mosaici del duomo di Monreale. Una splendida illuminazione che valorizza le singole tessere. Attenzione però che se si illumina la singola tessera si perde il quadro generale ", ha risposto l'avvocato Bongiorno, sottolineando che " Ci sono errori del pm sulle modalità di sbarco dei minori e sulla redistribuzione europea dei migranti. In questo caso la procedura si perfeziona fino a quando non c'è accordo sulle quote per ogni singolo Stato ".

E ha aggiunto: " In queste mie repliche flash sostengo che per quanto riguarda i minori c'era una lista che stabiliva chi poteva o non poteva scendere, una lista che risale al 6 agosto. Inoltre nella lettera di Moavero si contesta tutto ciò che accade fino al 14 agosto perchè Open Arms non era in acque territoriali ". In conclusione, l'avvocato ha dichiarato: " Open Arms ha scelto volontariamente di non far scendere i migranti pur avendone più possibilità. Open Arms ha trovato giustificazioni per non obbedire all'ordine della Spagna di raggiungere un porto iberico. Open Arms ha disubbidito a Malta, alla Spagna e all'Italia. Condannare Salvini significa legittimare le consegne concordate in mare dei migranti. Per questo io insisto sulla assoluzione di Matteo Salvini ".

Le dichiarazioni del ministro

In aula questa mattina era presente anche Oscar Camps, fondatore della Ong. Al momento del suo arrivo in tribunale con l'avvocato Giulia Bongiorno, il ministro ha dichiarato: " Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte, ho contrastato le immigrazioni di massa e qualunque sia la sentenza, per me oggi è una bella giornata perchè sono fiero di aver difeso il mio Paese. Rifarei tutto quello che ho fatto e entro in questa aula orgoglioso del mio lavoro ". La difesa di Matteo Salvini si basa sul fatto, inconfutabile, che la nave era libera di andare ovunque volesse: c'erano diversi porti sicuri nelle vicinanze e sia Spagna che Malta avevano dato la propria disponibilità ad accogliere la Open Arms.

La difesa di Salvini

Tuttavia il comandante non voleva altro porto se non quello italiano. Il braccio di ferro è durato 19 giorni, al termine dei quali la nave è stata fatta sbarcare in Italia, come richiesto. Secondo la difesa di Salvini, la nave ha "bighellonato" nel Mediterraneo con l'obiettivo di mettere in difficoltà la strategia dei "porti chiusi" che in quel periodo guidava le politiche del ministero dell'Interno contro gli sbarchi di migranti irregolari.

il fatto non sussiste

Inoltre, ha più volte sottolineato la difesa del ministro, i migranti a bordo sono costantemente stati assistiti dalle autorità, come dimostrano gli sbarchi per emergenza sanitaria che si sono verificati mentre la nave era in attesa di entrare in Italia. Anche per queste ragioni l'avvocato di Matteo Salvini ha chiesto per il proprio assistito l'assoluzione perché "".