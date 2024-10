Il processo Ruby non finisce mai. La Cassazione dispone un nuovo appello per corruzione

Il processo Ruby non finisce mai. La Cassazione ha ordinato un nuovo processo alle 20 giovani inquisite dalla procura milanese per falsa testimonianza in seguito ai processi a carico di Silvio Berlusconi per le serate di Arcore. Il Cavaliere venne assolto da tutte le imputazioni ma i pm milanesi scelsero di incriminare le giovani “Olgettine” accusandole di avere mentito in aula quando negarono di avere assistito a situazioni licenziose durante le feste del sabato a Villa San Martino.

Anche le 20 ragazze, compresa Kharima El Mahroug “Ruby“ vennero assolte poi a Milano: secondo i giudici del capoluogo lombardo quando vennero interrogate in realtà erano già sotto inchiesta, pertanto avrebbero avuto diritto a venire sentite alla presenza di un difensore.

La procura milanese ha impugnato quella decisione e adesso si vede dare ragione dalla Suprema Corte. Ad oltre 13 anni di distanza dai fatti si terrà dunque un processo che riguarda le ragazze ma, di fatto, porterà di nuovo a scavare nella vita di Berlusconi morto ormai da un anno e mezzo.