Il rapporto tra economia e giustizia in Italia - LIVE

Al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano si tiene la sesta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it.

La Ripartenza24, come da DNA della manifestazione nata in pieno lockdown, affronta i temi dell’economia italiana e in questa edizione dedicherà un focus speciale ai rapporti tra Giustizia e Mercato, con l’intervista finale al Guardasigilli, Carlo Nordio. In questa terza tavola rotonda, Nicola Porro discute del rapporto tra economia e giustizia con:

Ginevra Cerrina Feroni (Vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali)

(Vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali) Marcello Viola (Procuratore capo di Milano)

(Procuratore capo di Milano) Guido Carlo Alleva (avvocato penalista)

(avvocato penalista) Stefano Lucchini (Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo)

(Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo) Guglielmo Maisto (docente di diritto tributario)