Le toghe rosse fanno quadrato: "Apostolico? È caccia all'uomo"

“Dalla critica, che è sempre legittima a un provvedimento giudiziario " si è passati ad una " caccia all'uomo, ad una campagna denigratoria". Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm (Associazione nazionale magistrati), in apertura dei lavori del comitato direttivo centrale ha così difeso il giudice di Catania, Iolanda Apostolico.

Contro di lei, secondo Santalucia, è stata compiuta una "campagna di denigrazione e caccia all'uomo, una profilazione del magistrato in modo da poterlo consegnare all'opinione pubblica come inadeguato o peggio ancora come un soggetto che non assicura il contrasto all'immigrazione illegale in un momento in cui l'immigrazione illegale può diventare pericolosissima per la sicurezza nazionale". Il presidente dell'Anm ha, poi, richiamato il "campagna di denigrazione e caccia all'uomo, una profilazione del magistrato in modo da poterlo consegnare all'opinione pubblica come inadeguato o peggio ancora come un soggetto che non assicura il contrasto all'immigrazione illegale in un momento in cui l'immigrazione illegale può diventare pericolosissima per la sicurezza nazionale" . Santalucia critica " la ricerca di elementi che possano gettare ombra di parzialità e inadeguatezza sul magistrato che li ha emessi" e ribadisce che la giustizia è un potere indipendente. Il presidente dell'Anm, dunque, si chiede: "Potremo fare ciò che dobbiamo fare senza occuparci dei rischi personali che questo nostro dovere comporta?".

Salvatore Casciaro, segretario dell'Anm, ha invece lanciato un "segnale di allarme" per le "dichiarazioni di esponenti politici che hanno censurato provvedimenti giurisdizionali non per il contenuto della motivazione, ma per l'asserita ideologia del giudice che l'aveva adottata". Dichiarazioni che non sarebbero “rispettose del principio della separazione dei poteri, men che meno del ruolo e della funzione del magistrato". Se, da un lato, dunque, è bene evitare che un giudice entri in conflitto con i partiti è altrettanto "indiscutibile – dice Casciaro - che l'eventuale inopportunità del contegno del magistrato e l'inosservanza delle regole della prudenza nell'attività extra-funzionale non possono mai giustificare violenti e indiscriminati attacchi alla giurisdizione o al singolo magistrato” . Attacchi che sono “tanto più deplorevoli se mossi da esponenti delle istituzioni della Repubblica in grado, proprio per il ruolo ricoperto, di minare la fiducia dei cittadini nell'Ordine giudiziario". Il segretario Casciaro, infine, mette in evidenza il "rischio di turbare il sereno svolgimento delle funzioni non solo di chi è stato bersaglio diretto di tali attacchi ma anche dei tanti giudici che, nelle più diverse sedi giudiziarie, si occupano quotidianamente della materia dell'immigrazione”.