"A mano a mano", il ritorno di Rino Gaetano dopo 45 anni

In occasione del 45mo anniversario della morte di Rino Gaetano, il 2 giugno esce A Mano a mano, uno speciale progetto discografico che rende omaggio a uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. A mano a mano è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Racconta Riccardo Cocciante: "Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone e un'altra proposta di così grande successo".

L'esclusivo 45 giri sarà, infatti, composto da A mano a mano nella versione di Rino Gaetano, che compie anch'essa 45 anni, e da A mano a mano nella versione tratta da 'Istantanea Tour 98' di Riccardo Cocciante. Sarà disponibile solo per pochi giorni sullo store ufficiale di Sony Music Italia, dalla mezzanotte del 2 giugno, fino alle 23.59 del 4 giugno.

Il vinile è un prodotto curato nei minimi dettagli che celebra una canzone che ha assunto nel tempo forme, sensibilità e risonanze differenti. Lo sviluppo grafico del progetto è curato da Ciao, Discoteca Italiana. Circoscrivendo il perimetro d'acquisto a una finestra temporale limitata, Sony Music Italia crea valore senza dipendere da una tiratura artificiosamente bassa, ma da una scelta di tempo condivisa e trasparente.

Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, aggiunge: "La forza di A mano a mano sta nel fatto che nasce dall'incontro di due mondi enormi: la scrittura intensa di Luberti e Cocciante e l'interpretazione libera, viscerale e quasi teatrale di mio zio. Durante quella tournée si scambiarono i brani, Cocciante cantava Aida e Rino reinterpretava A mano a mano ed è successo qualcosa di raro: una collaborazione diventata storia della musica italiana.