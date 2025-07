Mare, monti e arte: le mete da raggiungere in treno

In treno verso le più belle mete estive italiane. Ogni giorno, 270 Frecce e fino a 38 Freccialink, 124 collegamenti Intercity e Intercity Notte da Nord a Sud Italia, 32 Eurocity ed Euronight per raggiungere Svizzera, Austria o Germania, e 6.000 corse del Regionale. Questi i numeri principali dell'offerta estiva di Trenitalia (Gruppo FS), che dal 1° gennaio ad oggi ha registrato oltre 240 milioni di passeggeri. Tra le novità: più collegamenti per le località turistiche ed estere, offerte dedicate e 250mila QR Code "Trenitalia in viaggio con te" che consentono di ricevere aggiornamenti in tempo reale sul proprio itinerario.

E ancora novità dell'Alta Velocità, i Frecciarossa notturni tra Milano e Reggio Calabria e tra Milano e Lecce nelle giornate a maggior richiesta; sulla costa Adriatica, collegamenti più veloci tra Milano e Lecce, con circa 45 minuti in meno per percorrere la tratta; prolungamenti fino a Bardonecchia del Frecciarossa Roma-Torino, fino a Reggio Calabria del Frecciarossa Milano-Napoli e fino a Sapri del Milano-Salerno. Nei fine settimana, inoltre, confermate le tratte Milano-Pescara e Bolzano-Pescara. Ulteriori fermate estive a Riccione, Cattolica, Senigallia, Monopoli, Fasano, Ostuni, Agropoli e Orbetello. Inoltre, quattro Frecciarossa consentiranno di viaggiare ogni giorno tra Milano e Parigi. Con Freccialink (il servizio Frecce+bus) saranno disponibili fino a 38 collegamenti, tra cui quelli per Sorrento, Piombino, Vieste, Cilento (San Marco di Castellabate e Acciaroli), Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Courmayeur, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme e Pompei Scavi.

Nuove fermate per Intercity, tra cui Diano, Taggia Arma, Monterosso, Carrara, Orbetello, Cattolica, Polignano a Mare, Paestum, Diamante e Tropea. A queste si aggiunge il prolungamento a Brennero dei treni Roma-Bolzano. Dal 9 giugno al 28 settembre, attivo anche un nuovo collegamento Eurocity tra Pisa e Zurigo, che consente di viaggiare comodamente tra le principali località della costa toscana e ligure e la Svizzera. Dal 15 luglio, inoltre, è ripristinato il collegamento diretto Euronight tra Roma e Monaco di Baviera a bordo del Nightjet.

Regionale, con i suoi itinerari turistici e oltre 180 collegamenti intermodali Link (treno+bus o treno+traghetto), offre un servizio capillare verso le città d'arte e le località più suggestive del nostro Paese. Tra le riattivazioni stagionali, tornano i collegamenti intermodali Link verso le spiagge del Conero e Senigallia nelle Marche; Otranto, Vieste e Monopoli in Puglia; Policastro e Trentova in Campania (Cilento Link). Proseguono poi le attivazioni del Tap&Tap, il sistema di acquisto rapido del biglietto del Regionale, ora disponibile in Piemonte (sulla tratta ChivassoIvrea), in Toscana (sulla LivornoCapalbio) e per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, sulla TriesteUdineGorizia.

Dal 4 luglio al 30 agosto, sarà disponibile l'Espresso Riviera di FS Treni Turistici Italiani, che partirà tutti i venerdì da Roma Termini a Marsiglia e ogni sabato da Marsiglia a Roma Termini. Durante la tratta notturna da Roma a Genova, i passeggeri potranno scegliere tra cuccette e scompartimenti letto. Dal capoluogo ligure in poi, il treno si trasformerà in un convoglio diurno, con salottini e posti a sedere di prima e seconda classe. Collegamenti potenziati anche per Busitalia.

In Veneto saranno disponibili più corse per la zona termale dei Colli Euganei, la Linea delle Terme e la Linea dei Colli Euganei, mentre in Campania saranno attive 69 corse al giorno tra la Stazione FS di Salerno e l'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. In Umbria, invece, dal 15 giugno è operativo il servizio intermodale Todi Link; dal 21 giugno il servizio Terni-Tarquinia-Montalto di Castro e le navette per la Fioritura di Castelluccio di Norcia 2025; a luglio e agosto, inoltre, fino a 100 corse giornaliere per il Lago Trasimeno.

E per arricchire l'esperienza di viaggio dei passeggeri, quest'anno saranno disponibili a bordo dei treni Trenitalia circa 250mila QR Code "Trenitalia in viaggio con te". Grazie a una scansione con lo smartphone, si potranno avere aggiornamenti in tempo reale sul proprio viaggio, assistenza immediata e modalità di indennizzo semplificate. I viaggiatori Frecciarossa, inoltre, avranno la possibilità di verificare la qualità della connettività, consultare i menù della ristorazione e accedere al portale di intrattenimento FRECCIAPlay (disponibile su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, nei FRECCIAClub e FRECCIALounge).

Inoltre, in vista dei cantieri programmati durante l'estate, Trenitalia ha potenziato l'assistenza ai viaggiatori: personale ancora più presente nelle stazioni, aree dedicate per rispondere alle esigenze della clientela, call center e servizi di chat rafforzati. Incrementata anche la disponibilità di treni e bus sostitutivi.

Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, gli over 60, oltre che per chi viaggia in due oppure in gruppo. Con "FrecciaDAYS", sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato; con "FrecciaFRIENDS", gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50%. Disponibile anche "Italia in Tour", la promo del Regionale che consente di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi a partire da 35 euro; per ragazzi e ragazze fino ai 12 anni non compiuti, invece, la tariffa è di 18 euro. Inoltre, con "Regionale Revolution 50%" i clienti che usufruiscono del programma X-GO viaggiano alla metà del prezzo su una selezione di treni e in fasce orarie dedicate. Sconti fino al 25% sul prezzo Base dei treni di FS Treni Turistici Italiani con "TTI Special 25" e del 20% per le comitive di almeno 10 persone con "TTI Special Gruppi". Fino al 15 settembre, i cani viaggiano gratis a bordo delle Frecce e degli Intercity e Intercity Notte grazie all'offerta "Cani Gratis". La promozione permette di portare a bordo il proprio cane anche al di fuori dell'apposito trasportino, purché sia tenuto al guinzaglio e munito di museruola. Una volta selezionato l'itinerario, è sufficiente prenotare il biglietto selezionando il servizio "Viaggia con il tuo cane" al momento dell'acquisto. L'opzione è disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia.

Gli animali di piccola taglia che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm viaggiano sempre gratis.

Per i treni del Regionale, invece, i cani di taglia grande (a eccezione di quelli da assistenza) sono ammessi a bordo se si acquista per loro il relativo biglietto, pari ad uno di seconda classe, con una tariffa ridotta del 50%.