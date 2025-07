Le Marionette Colla tra Shakespeare e jazz

Metti una tradizione antica e amata con uno spazio nuovo e ottieni il Made, Marionette d'Estate Festival, spettacoli, laboratori, film dal 12 al 20 luglio, organizzato dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli presso gli spazi di Base Milano. Dopo cinque anni di rassegna estiva, quest'anno in via Bergognone 34 si potrà partecipare a un vero e proprio Festival di marionette e burattini, con spettacoli dal vivo, film e laboratori, gioia per i bambini ma anche per chi bambino non è più e vuole affrontare temi interessanti e coinvolgenti immergendosi in una realtà antica e fatata.

È il caso di "Macbeth all'improvviso", consigliato dai dieci anni in su ma in realtà adatto a tutti. Ecco la trama: il burattinaio non è pronto a presentare la tragedia che era in programma, ma Arlecchino si ribella e comincia a recitare il Macbeth. Avendo però osato voler interpretare questo ruolo, proprio come Macbeth andrà incontro alla morte, portando con sé nel medesimo destino il suo antagonista Re Duncano, il quale, si scoprirà nel corso dello spettacolo, in realtà è il burattinaio medesimo. Una tragedia in versione leggera, che avvicina a Shakespeare chiunque voglia abbeverarsi nelle acque del Bardo. La tecnica usata è quella dei burattini, la durata 80 minuti. L'autore è Gigio Brunello, nato nel 1951, che dal 1978 sperimenta nuove drammaturgie. Lo spettacolo è in scena domani, domenica 13 luglio, alle 21.

Per chi vuole correre al Festival Colla già oggi, sabato 12 luglio, ecco alle ore 18 uno show adatto sin dai sei anni, che si intitola "Il sognamondo", con brani musicali di Dvorak, Shostakovich, Rota, Fauré, perché si tratta di un insieme di musica classica e teatro di figura: il vecchio marionettista Mastro Belloni, attraverso i suoi pupazzi, rievoca l'infanzia segnata dalla guerra e una mappa geografica regalatagli dal padre. La tecnica usata è quella dei burattini, la durata di 55 minuti. Lo spettacolo è opera del Teatro del Corvo, nato a Milano nel 1992, che ha partecipato a numerosi festival internazionali.

Giovedì 17 luglio alle 21, tocca alla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli/Associazione Grupporiani, da duecento anni sulle scene, presentare "Puppets Jazz!", in cui le marionette a fili corti impersonano sei grandi nomi quali Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane e Enrico Rava. In scena dal vivo Enrico Intra, accompagnato dalla voce narrante di Klaus Bellavitis. Musica dal vivo e teatro di figura, la durata è di 70 minuti e lo spettacolo è consigliato dagli 8 anni. Sarà replicato domenica 20 luglio alle 21.

Il Festival ha anche una parte cinematografica, a ingresso libero, mercoledì e giovedì. Mercoledì prossimo, 16 luglio, sono in scena "I Quattro moschettieri", regia di Carlo Campogalliani, opera del 1935 tratta dal romanzo di Alexandre Dumas: è il primo lungometraggio italiano con protagoniste le marionette, che ha impiegato circa trecento marionette della Carlo Colla & Figli. A completare la giornata un film attuale, datato 2022, quale "Peregrin and the Giant Fish", regia di Francesco Fei: è la storia di Peregrin che, in una terra in rovina, si addormenta sognando di essere trasportato su un'isola lontana da un pesce rosso gigante.

Giovedì il film "Chi di lassù discende più mortal non è", di Simone Ligabò (2024), ambientato nel 1784, quando il conte Paolo Andreani fece alzare in volo la prima mongolfiera italiana. Il docufilm si avvale delle marionette della Carlo Colla & Figli.