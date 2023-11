Mauro Crippa raddoppia, oltre alle news dirigerà anche la comunicazione Mediaset

La notizia non è ancora ufficiale ma, come riporta l'AdnKronos, è confermata da ambienti Mediaset dopo essere stata rivelata in anteprima dal sito di Davide Maggio. Una svolta non da poco. Mauro Crippa diventa il nuovo responsabile della Direzione Comunicazione e Immagine del Gruppo di Cologno Monzese. L'incarico parte da gennaio 2024 e lui subentra a Paolo Calvani, che lascerà l'azienda per raggiunti limiti di età.

Crippa è già direttore generale dell'Informazione Mediaset ed è da decenni senza dubbio uno degli uomini chiave dell'azienda. Classe 1959, Mauro Crippa ha iniziato come praticante giornalista a Radio Città e subito dopo è entrato in Ibm come incaricato della comunicazione interna ed esterna di Ibm Italia. Siamo nel 1984. Nel 1987 Mauro Crippa è responsabile dell'ufficio stampa dell'Arnoldo Mondadori proprio nel pieno della cosiddetta «Guerra di Segrate» per il controllo della casa editrice. Un confronto che ha opposto per tanto tempo Silvio Berlusconi a Carlo De Benedetti ed è stato cruciale nell'assetto dell'editoria moderna.

Nel 1993 Crippa è un consulente discreto e incisivo nella campagna elettorale della neonata Forza Italia, altro evento che ha cambiato la storia della politica italiana. Il passo successivo è l'ingresso in Fininvest come direttore dei rapporti con la stampa. È il 1994. Tempo due anni ed è nominato direttore centrale comunicazione in Mediaset.

La chiave di volta sono stati gli inizi degli anni Duemila, quando i più attenti hanno capito che il settore delle news sarebbe drasticamente cambiato in poco tempo. Da una parte l'arrivo di Internet e dall'altra la moltiplicazione dei canali tv con il conseguente aumento dell'offerta e con la distinzione fra tv generalista e specializzata. Dal suo ufficio di Cologno Mauro Crippa ha gestito tutti questi snodi, anche grazie ad alcune intuizioni. Ad esempio la nascita di Videonews ha consentito a Mediaset di allargarsi in quello che viene definito «infotainment», cioè informazione mista a spettacolo, che è diventata una delle parole d'ordine di questi tempi. Mattino Cinque, Stasera Italia, Pomeriggio Cinque sono alcuni dei «brand» nati nell'era Crippa. Insomma, una strategia che ha aiutato Mediaset a rimanere centrale nell'intrattenimento e nell'informazione di questi ultimi decenni. Non è poco.