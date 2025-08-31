Mediaset e Rai, la sfida è sull'informazione

La novità in casa Rai è Ore 14 Sera, cioè il raddoppio del programma di cronaca nera di Milo Infante, in onda oltre che al pomeriggio anche al giovedì su Raidue in prime time. Le novità in casa Mediaset, invece, sono più d'una a partono a razzo già lunedì con il debutto di Dentro la notizia che prende il posto di Pomeriggio 5 con taglio più giornalistico sotto la guida di Gianluigi Nuzzi. Insomma, anche nel campo dell'informazione, nella stagione televisiva che sta per prendere il via Mediaset mette la quinta dopo aver giocato d'anticipo quest'estate mettendo in campo una programmazione in diretta e non fatta solo di repliche. Tanto che l'altro giorno, grazie al panino Sarabanda-Tg5-Ruota della fortuna, il notiziario di Canale 5 ha, seppur di un soffio, battuto il tg1.

Dunque sulle reti Mediaset, oltre al debutto di Nuzzi su Canale 5, da domani gli spettatori ritroveranno su Rete 4 tutti i programmi con cui amano approfondire le notizie. A partire da Quarta Repubblica con Nicola Porro che nella prima puntata ospita il ministro della Difesa Crosetto e che, dal lunedì successivo, prenderà la guida di una nuova striscia quotidiana di 10 minuti in onda dopo il Tg4 delle 19. Gli altri talk di Rete 4 tornano nelle loro serate tradizionali tranne Fuori dal coro che si sposta alla domenica per lasciare il posto al nuovo Realpolitik con Tommaso Labate - dedicato agli scenari di politica internazionale - al mercoledì dal 17 settembre.

La Rai risponde, a partire da stasera, con uno dei suoi programmi più belli, interessanti e rigorosi: Presa diretta. Nella prima puntata Riccardo Iacona torna su Trump e il popolo americano che ha votato per lui. Da domani un altro appuntamento importante di Raiuno, Cose Nostre, in seconda serata.

La settimana successiva riprendono alcuni degli appuntamenti del primo e terzo canale, come Porta a porta e Chi l'ha visto, con la novità - come detto - di Raidue con Ore 14 Sera dall'11. Ma bisogna aspettare fine settembre o ottobre per avere in campo tutta la squadra (Report e le sue infinite polemiche dal 26 ottobre), con Mediaset già in corsa.