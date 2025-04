Mercedes gioca l'asso GLC diesel plug-in per imprese e clienti business

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel panorama automobilistico attuale, segnato da una transizione tecnologica sempre più accelerata e da normative fiscali in costante evoluzione, Mercedes-Benz è da sempre un punto di riferimento strategico per le flotte aziendali e la clientela business. Il segreto di questo successo? Una gamma plug-in hybrid senza pari, che trova nel diesel ibrido ricaricabile un vero asso nella manica, unico nel suo genere e vincente sotto molteplici aspetti. Un'offerta estremamente ampia che passa dalle compatte fino ai grandi suv, con soluzioni differenti che rispondono a diverse esigenze di modalità, dal benzina scelto più per un commuting urbano light con percorrenze elettriche fino a 70 chilometri, ai grandi segmenti in cui la scelta preferenziale è senza dubbio il diesel plug.in.

«Siamo gli unici sul mercato a offrire questa tecnologia e i risultati ci danno ragione: chi prova il diesel plug-in non torna più indietro», dichiara con convinzione Christian Catini, responsabile Fleet Mercedes-Benz Italia. Un'affermazione che, oggi più che mai, suona come una certezza per il futuro delle flotte aziendali. E che trova il maggior riscontro nella protagonista assoluta nella scelta del privato ma anche nel mondo aziendale: la GLC, un best seller assoluto. Dal 2016, anno del debutto, ne sono state vendute oltre 75 mila in Italia. Una vettura selezionata nel mondo delle flotte da 8 clienti su 10 e che oggi beneficia anche del fringe benefit. Il diesel plug-in nei segmenti Suv medi e superiori della Stella rappresenta il 23% della scelta dei clienti Mercedes. La Casa della Stella a tre punte è riuscita a creare la perfetta sintesi tra efficienza, sostenibilità e costi di gestione contenuti, il tutto offerto nella forma di un SUV premium di segmento D in grado di regalare comfort, sportività e alta tecnologia. In un contesto in cui molti costruttori stanno progressivamente abbandonando il powertrain diesel, Mercedes insiste con una formula tecnica tanto coraggiosa quanto efficace: un motore turbodiesel abbinato a un'unità elettrica ricaricabile, capace di offrire prestazioni elevate, consumi contenuti e autonomia in modalità elettrica sorprendente che può arrivare fino a 122 km (WLTP) nelle migliori condizioni, un dato che consente di coprire gran parte dei tragitti urbani e suburbani in modalità a zero emissioni, sfruttando la batteria da 31,2 kWh ricaricabile in corrente alternata (AC fino a 11 kW) e continua (DC fino a 60 kW). Sotto pelle un 2.0 litri quattro cilindri diesel da 197 CV abbinato a un motore elettrico da 136 CV, per una potenza complessiva di 333 CV e una mostruosa coppia di 750 Nm. Questi numeri permettono uno scatto 0-100 km/h effettuato in 6,4 secondi e soprattutto consumi estremamente ridotti nel ciclo misto, con valori dichiarati inferiori ai 2 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 sono ridotte a soli 17 g/km secondo il ciclo WLTP.

Disponibile sia in versione SUV che coupé, la GLC è lunga 4.751 mm, larga 2.075 mm, alta 1.640 mm, mentre l'abbondante passo di 2.888 mm permette di ospitare comodamente cinque passeggeri.

Lo spazio di carico non manca, infatti il bagagliaio vanta 470 litri, che aumentano a 1.680 con il divano posteriore abbattuto. Come da tradizione, gli interni sfoggiano materiali lussuosi e assemblati con cura certosina, il tutto condito da un livello di tecnologia elevatissimo.