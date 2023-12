Un mese di dicembre che è iniziato all'insegna dei soliti film

Le prime nuove uscite di dicembre? Praticamente, quasi non pervenute. A scorrere la classifica degli incassi, nel fine settimana iniziale del mese più ricco per la settima arte, c'è da preoccuparsi. Almeno, a guardare le posizioni dalla 1 alla 4, dove trionfano i soliti noti di novembre. A partire dal caso storico C'e ancora domani, che continua ad incassare come se fosse appena uscito, aggiungendo altri 2.124.376 euro che lo spingono a un totale di 27.281.224 euro. Praticamente, ha quasi preso Oppenheimer (che si fermò a 27.943.577 euro) e dà la caccia al fenomeno Barbie (32.111.097 euro) per posizionarsi al secondo posto dei migliori incassi dal 2021 (inarrivabile il blockbuster Avatar - La via dell'acqua, con i suoi 44.796.060 euro). Per trovare una novità in top ten, dobbiamo scendere fino al quinto posto, dove si è posizionato l'ottimo cartone Prendi il volo, che ha esordito con 420.781 euro. Certamente deludente (come, del resto, il film) è il risultato di Diabolik - Chi sei?, con un botteghino striminzito di 332.456 euro, ennesimo (brutto) omaggio al famoso personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. Settima posizione, invece, per la simpatica commedia La guerra dei nonni (305.585 euro), che meritava, certamente, miglior sorte. E se ha chiuso ottavo l'interessante horror Home Education (220.051 euro), grida vendetta che un titolo molto bello come Palazzina Laf sia solo nono con appena 179.086 euro. Si spera che il passaparola renda giustizia a un prodotto italiano davvero riuscito. Decimo, infine, il pessimo Silent Night.