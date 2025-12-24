Messa con i detenuti e Pontificale in Duomo

Veglia e Messa della notte di Natale in Duomo, domani dalle 22.30 con l'arcivescovo monsignor Mario Delpini. La celebrazione sarà ripresa in diretta su Telenova, sul canale YouTube della diocesi e sul sito chiesadimilano, sarà sottotitolata e tradotta in lingua dei segni Lis. Il giorno di Natale, alle 8.30, l'arcivescovo celebrerà la Messa con i detenuti e il personale di polizia penitenziaria nel carcere di Bollate. Alle 11 presiederà in Duomo il Pontificale, anch'esso trasmesso da Telenova e sui portali. Nel pomeriggio, alle 16.30, sempre in Duomo, celebrerà i Secondi Vesperi Pontificali di Natale. La sera del 25, al termine degli impegni liturgici, l'Arcivescovo partirà per lo Zambia, dove incontrerà i quattro missionari fidei donum diocesani impegnati nel Paese africano.

Delpini resterà in missione in Africa fino al 28 dicembre per questo le celebrazioni milanesi solenni previste da Santo Stefano a Capodanno saranno affidate ai suoi vicari.

Il 28 dicembre, alle 11, in Duomo si celebrerà la Messa di chiusura del Giubileo a livello diocesano: in tutte le Chiese locali l'Anno santo terminerà domenica prossima, per poi chiudersi in Vaticano il 6 gennaio.

A presiedere la Messa sarà monsignor Franco Agnesi, vicario generale: a concelebrare saranno parroci e rettori delle 15 chiese giubilari diocesane e i canonici del Capitolo della Cattedrale. La funzione sarà sempre trasmessa su Telenova e sui canali online.

A fare da filo conduttore tra l'apertura e la conclusione del Giubileo sarà la Croce della Chiesa dalle Genti, che domenica sarà esposta sull'altare del Duomo. L'Anno Santo, a livello diocesano, si era inaugurato il 29 dicembre 2024 con una processione dalla Basilica di Santo Stefano, parrocchia dei migranti, durante la quale ogni rappresentante delle comunità di migranti presenti in Diocesi aveva portato a turno la Croce per le vie del centro. Il rito conclusivo, invece, vedrà la partecipazione del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, richiamando così la dimensione universale del cammino giubilare della Chiesa ambrosiana.

La Messa conclusiva sarà anche l'occasione per rilanciare, durante il momento delle offerte, il progetto di microcredito sociale promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Caritas Italiana come impegno caritativo giubilare.

La Chiesa ambrosiana ha aderito all'iniziativa "Mi Fido di Noi", strumento che permette di offrire prestiti a tasso zero a persone escluse dal credito tradizionale. Le somme restituite rientrano nel fondo per aiutare altri beneficiari e sostenere, oltre al prestito, un percorso di accompagnamento e responsabilizzazione.