Primo ciclone dell’anno. Ecco quando arrivano pioggia, neve e vento

Il ribaltone meteo è servito: dopo tanti giorni con stasi atmosferica e l'alta pressione di origine africana che ci accompagna ormai dalla fine del 2022, ecco che sul Mediterraneo il primo ciclone dell'anno si formerà all'inizio della prossima settimana dando vita a un cambiamento con maltempo esteso e un calo delle temperature.

Le aree più colpite

La data da segnare dal calendario è quella di lunedì 9 gennaio anche se già da domenica si avrà un primo cambiamento con un importante passaggio piovoso al Nord e al Centro. Il ciclone arriva da lontano: si sta formando sul Canada " e ha già raggiunto la Groenlandia", ha spiegato a Ilmeteo.it l'esperto Andrea Garbinato. Visto il luogo d'origine, sarà colmo di aria fredda e sarà lui a cambiare le carte in tavola sull'Europa e sull'Italia con la neve che farà la sua comparsa su Alpi e Appennino dai 900 metri di quota e tante piogge estese a gran parte d'Italia ma con le zone tirreniche e il Nord a essere più colpiti.

Il vortice ciclonico si scaverà da ovest, dalla Porta del Rodano, provocando un aumento dei venti che spazzeranno via le foschie, le nebbie e gli inquinanti degli ultimi tempi ma provocheranno anche un calo termico generalizzato. Attenzione, però, perché soffieranno forti fino a 80-90 Km/h sulle zone esposte al Maestrale. Oltre agli acquazzoni, come detto, tornerà la neve che sugli Appennini si attesterà a partire dai 1300 metri soprattutto su quello laziale e abruzzese, a quote leggermente più elevate in quello meridionale. La pioggia sarà abbondante soprattutto su Lazio, Campania e Calabria che rischiano fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore: il ciclone ci impegnerà almeno fino a tutto martedì 10 gennaio, poi dovrebbe aprirsi la strada un nuovo miglioramento dalla durata ancora molto incerta vista la distanza temporale.

La previsione per il week-end

Anche se il clou è previsto per la settimana prossima, adesso ci attende il Ponte dell'Epifania ma non sono previste grosse novità: durante la giornata di venerdì foschie e nebbie saranno ancora presenti al Nord, qualche nube al Centro mentre il bel tempo dominerà al Sud; sabato assisteremo a un aumento delle nubi tra Toscana, Liguria e Lombardia con qualche debole pioggia ma le nubi saranno presenti anche su Umbria e Lazio, ancora bel tempo altrove. Domenica, invece, il peggioramento inizierà a farsi strada da ovest con piogge e acquazzoni al Nord e al Centro, ancora in attesa Sud e Sicilia.