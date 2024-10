Forte maltempo nel week-end: cosa aspettarsi dal meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ondata di maltempo che dalla giornata di ieri ha iniziato a colpire l'Italia è soltanto all'inizio: nelle prossime ore le piogge e i fenomeni insisteranno ancora al Centro-Nord per poi spostarsi gradualmente, da venerdì, al Sud e sulla Sicilia con possibili nubifragi nel corso del fine settimana ma piogge e temporali colpiranno anche il resto della penisola.

Possibile ciclone mediterraneo

" Arrivano le conferme: sarà proprio nel week.end il clou della fase di maltempo ", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. A causa dei contrasti accesi tra l'aria fredda in arrivo dal Nord Europa e quella più calda e umida da Scirocco alcuni modelli matematici ipotizzano la formazione di un vortice ciclonico tra sabato 19 e domenica 20 ottobre responsabile dei fenomeni di forte intensità. Il quantitativo di pioggia più elevato si attende, per il Nord, su Lombardia e Veneto, al Centro su Lazio e Sardegna, al Sud su Campania, Calabria e Sicilia. Ma come mai pioverà così tanto? " Nel suo movimento, il ciclone richiamerà a sé forti venti dai quadranti meridionali i quali, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno ulteriormente di umidità, fornendo l'energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche" .

Occhio ai temporali autorigeneranti

Quando si verificano queste situazioni i pericoli maggiori derivano dai cosiddetti temporali autorigeneranti, ossia quei sistemi nuvolosi imponenti che continuano a stazionare sul posto anche per ore traendo linfa vitale dal calore e dall'umidità del mare. Una situazione simile la sta vivendo la Liguria in queste ore, una delle regioni più colpite dal maltempo con quantitativi piovosi anche di 2-300 mm a fine evento. Se sabato sarà perturbato sulle aree sopra menzionate, domenica venti ancora alcune piogge alternate a schiarite al Centro-Nord ma attenzione alle zone ioniche di Calabria e Sicilia dove non si esclusono allagamenti per il perdurare delle piogge. S"u questi settori potrebbero cadere fino ad oltre 200 mm di pioggia in sole 24 ore, ovvero l'equivalente di tutte le precipitazioni che solitamente scendono in due mesi" , sottolinea Gussoni

La tendenza successiva

In casi come questi è difficile sciogliere facilmente la prognosi: se è vero che la prossima settimana avremo un generale miglioramento, almeno nella sua parte iniziale (specialmente lunedì e martedì) nuove piogge e temporali

potranno colpire ancora una volta l'estremo Sud. Tutto dipenderà dalla velocità di spostamento del vortice ciclonico che sarà in parte "bloccato" dall'alta pressione che si trova più a est così da evolvere più lentamente.