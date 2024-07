Agosto inizia con caldo e afa: 12 città con bollino rosso, ma sono attesi temporali e grandine, ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tanto auspicato abbassamento delle temperature non arriverà nelle prossime ore, anzi: l'anticiclone africano, che dovrebbe a breve raggiungere la sua massima estensione nella zona dell'Europa occidentale, porta in dote una giornata calda e afosa anche quest'oggi, e non andrà meglio all'inizio di agosto.

Stando a quanto riportato dagli esperti di 3bmeteo, infatti, l'ultimo giorno di luglio e il primo del prossimo mese saranno ben 12 le città da bollino rosso, con livello massimo di allerta 3: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Ciò nonostante, una perturbazione nordatlantica riuscirà a farsi spazio a partire dalla giornata di domani, mercoledì 31 luglio, e farà sentire i suoi effetti con temporali e possibili grandinate anche nei primi giorni di agosto, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. L'arrivo di questo fronte di instabilità spingerà verso il Meridione i massimi anticiclonici, provocando un ulteriore innalzamento delle temperature nelle regioni del Centro e soprattutto in quelle del Sud del nostro Paese: si prevedono picchi fino a 40 gradi centigradi fino al 3 e al 4 agosto.

A beneficiare di un lieve decremento delle temperature, quindi, sarà il Nord e parte del Centro Italia, anche se dovrebbe trattarsi di una breve tregua: l'alta pressione tornerà immediatamente a far sentire i suoi effetti su tutto lo Stivale.

Le previsioni

Per martedì 31 luglio si prevede una giornata soleggiata su tutta l'Italia, a parte qualche lieve velatura al Nord: qui inizieranno a farsi sentire i primi effetti di un cambiamento climatico, che provocherà qualche temporale di calore in alta quota, specie sul settore alpino. Nessun cambiamento significativo per quanto concerne le temperature, che rimarranno elevate al Nord (massime comprese tra 32 e 36°C), al Centro (tra 34 e 39°C) e al Sud (tra 31 e 36°C).

Mercoledì 1° agosto si aprirà con una mattinata soleggiata, ma a partire dalle prime ore del pomeriggio si inizieranno a vedere gli effetti di quel cambiamento climatico anticipato dalle precipitazoni in alta quota del 31 luglio. Sono attesi temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini, con elevata probabilità di grandine, e successivamente anche in pianura tra Piemonte e Lombardia: possibili precipitazioni isolate anche su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in lieve aumento al Nord (massime tra 33 e 37°C), al Centro (tra 34 e 39°C) e al Sud (tra 32 e 37°C).

Giovedì 2 agosto inizierà anche in questo caso con una mattinata soleggiata: temporali intensi, in qualche caso con grandinate, sono previsti a partire dalle ore pomeridiane sul settore alpino e prealpino, con fenomeni in espansione nella zona pedemontana veneta e friulana.

Nel resto d'Italia cieli soleggiati ovunque, ad eccezione di qualche temporale previsto nel pomeriggio sull'Appennino Centrale.

Stabili le temperature al Nord (massime tra 33 e 37°C), in lieve aumento al Centro (tra 35 e 39°C) e al Sud (tra 33 e 38°C).