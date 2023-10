Allerta meteo e scuole chiuse: ecco le Regioni coinvolte

Una nuova ondata di maltempo impegnerà gran parte d'Italia nella giornata odierna, venerdì 27 ottobre: la perturbazione giunta da ovest si sta già facendo sentire come mostrano le immagini del satellite con tante nubi da nord a sud ma sranno soprattutto alcune Regioni le osservate speciali dalla Protezione Civile. Le condizioni meteo, soprattutto per le prossime ore, si attendono critiche su una parte del nostro Paese dove non mancheranno piogge, acquazzoni e temporali anche di forte intensità.

Allerta arancione

Nel dettaglio, il bollettino pubblicato e consultabile online diramato assieme alle Regioni coinvolte avvisa la popolazione per avverse condizioni meteorologiche: l'allerta arancione per rischio idraulico e rischio temporali è prevista per oggi, venerdì 27 ottobre, su Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Oltre ai fenomeni, gli esperti spiegano bisognerà prestare la massima attenzione ai venti forti da burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, di prevalenza sud-occidentale o meridionale. A causa dell'allerta arancione, la Liguria ha disposto la chiusura degli edifici scolastici in alcuni Comuni come Rapallo, Borzonasca, Ne, Lavagna e San Colombano Certenoli.

" Precipitazioni ancora attive in particolare sulle zone di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Arezzo, Amiata e Firenze dove si segnalano anche grandinate ", ha scritto sul proprio profilo Facebook il governatore della Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto sulla situazione meterologica nella regione. " Attenzione anche al vento forte, all'Argentario raffiche oltre 100km/h, 76km/h a Forte dei Marmi", ha aggiunto.

Le Regioni con allerta gialla

Ogni Regione, in maniera autonoma, ha già lanciato le rispettive allerte per informare la popolazione: la Protezione Civile nazionale raccoglie tutte le segnalazioni unendole in un unico bollettino. Le aree che quest'oggi hanno un'allerta gialla che riguarda un'ordinaria criticità per rischio idraulico e per rischio temporali sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige e Veneto. Gli esperti spiegano che " i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". La situazione meteo inizierà a registrare un miglioramento a partire dalla tarda serata e dalla prossima nottata con il fronte che si sarà spostato sempre di più verso ovest e un ritorno a cieli poco nuvolosi.

Come sarà il meteo del week end

La giornata peggiore, comunque, sarà quella odierna: dalle prossime 24 ore una tregua dal maltempo ci accompagnerà per gran parte del fine settimana con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi fino al tardo pomeriggio di domenica quando un nuovo peggioramento si affaccerà da ovest interessando il Nord Italia ma sarà soprattutto con l'inizio della prossima settimana che una forte e nuova ondata di maltempo colpirà le regioni settentrionali e la Toscana con accumuli che potrebbero toccare picchi di 200 mm.