Piogge e nevicate: preparatevi a un nuovo peggioramento del meteo

Lo scorso fine settimana ha sancito la definitiva fine, dopo molto tempo, dell'anticiclone africano con le perturbazioni che hanno fatto il loro ingresso sull'Italia riportando tanta neve su Alpi e Appennini e le piogge che non hanno proprio risparmiato nessuna regione. Per un certo periodo, adesso, il trend sarà votato al meteo instabile, spesso maltempo, con tante occasioni per nuovi fenomeni anche di forte intensità. Per almeno tutta questa settimana, infatti, il nostro Paese farà i conti a più riprese con nuove piogge e nevicate a iniziare con un nuovo ciclone mediterraneo.

Le zone più colpite

" Ci aspetta una settimana spesso piovosa, a tratti perturbata e ancora con tanta neve sulle Alpi ": è chiaro il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò, che spiega la traiettoria del vortice di bassa pressione il quale, stazionando fino a mercoledì tra Sardegna e Mar Tirreno centrale, colpirà in prevalenza le regioni centro-settentrionali. Questo significa tante piogge con ingenti accumuli sulle aree tirreniche e un altro carico di neve sulle Alpi e Appennini centro-settentrionali che faranno il pieno: sull'arco alpino la neve inizierà a cadere dai 700 metri, a quote più elevate altrove.

Un nuovo peggioramento

Sud e Sicilia non rimarranno a guardare: già mercoledì un fronte piovoso colpirà il Sud ma anche giovedì quando il ciclone si sarà spostato in direzione del meridione. Nemmeno il tempo di rifiatare che una nuova perturbazione arriverà al Nord provocando l'ennesimo peggioramento. " Il tempo continuerà a rimanere spiccatamente instabile tutta la settimana, e da venerdì 1° marzo è atteso un nuovo peggioramento al Centro-Nord", sottolinea l'esperto. Ombrelli a portata di mano, quindi, da oggi e almeno fino al prossimo fine settimana. Come si comporteranno le temperature? Nel complesso abbastanza miti a causa dei venti in arrivo da sud che con la presenza del sole saliranno fino a 20-21°C sulle regioni meridionali, non supereranno 10-12°C al Centro-Nord. Il vero inverno si respirerà, invece, sull'arco alpino.

La tendenza per il fine settimana

Il maltempo non ha intenzione di lasciare spazio all'alta pressione: iniziando a volgere lo sguardo verso il prossimo fine settimana vediamo che sabato 2 marzo il meteo sarà instabile al Centro-Nord con nuove piogge, nevicate, temporali sparsi mentre al Sud il clima si manterrà più asciutto. Domenica, invece, una forte perturbazione potrebbe colpire principalmente le regioni settentrionali con accumuli che, secondo le ultime mappe aggiornate, potrebbero essere molto abbondanti soprattutto sul Nord-Ovest. Per una previsione più dettagliata, però, bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti.