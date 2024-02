Pioggia, neve e forti venti: il maltempo fa sul serio. Ecco dove

Continua la fase di intenso maltempo che colpisce il nostro Paese già da venerdì: le piogge più intense, i temporali e locali nubifragi si sono spostati principalmente al Sud e sulla Sicilia dove dalla scorsa notte piove incessantemente con accumuli già ingenti specialmente sull'area centro-orientale dell'isola. La Protezione Civile ha diramato un bollettino per alcune zone d'Italia che nella giornata di oggi saranno più bersagliate dalle avverse condizioni meteorologiche.

Le aree più a rischio

Nel dettaglio, la mappa mostra un'allerta arancione per i settori centro-orientali della Sicilia per moderata criticità dovuta a temporali e al rischio idrogeologico. Allerta di colore giallo, invece, per la Sicilia occidentale ma anche Calabria, Puglia, Campania e Basilicata per quanto riguarda le Regioni meridionali: al Nord saranno a rischio i bacini della Lombardia settentrionale e quelli del Veneto orientale. Per questi settori si parla di " ordinaria criticità per rischio temporali e idrogeologico ". Nella città di Milano l'allerta gialla sarà valida per tutta la mattinata di oggi con un miglioramento delle condizioni meteo a partire dal primo pomeriggio: il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile continuerà il suo monitoraggio per i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e coordinare eventuali interventi in città.

Attenzione al vento forte

A causa del vortice di bassa pressione collocato verso sud, forti venti da Maestrale colpiranno specialmente le due Isole Maggiori con raffiche fino a 80 Km/h specialmente sulle coste sarde e su quelle tirreniche della Sicilia oltre a Campania e Calabria. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che i mari saranno molto mossi o agitato con l'altezza delle onde che potrà raggiungere anche i quattro metri. Su tutte le Regioni italiane non menzionato il meteo sarà discreto ma si tratterà di una pausa prima del ritorno del maltempo già a partire da domani.

La tendenza successiva

Come anticipato, lunedì 26 febbraio vedrà l'ingresso di un nuovo ciclone che colpirà l'Italia a partire da ovest con cieli coperti e piogge molto abbondanti dapprima sul Nord-Ovest ma in spostamento alle regioni tirreniche centro-settentrionali e sul resto del settentrione nel corso della giornata. Ingenti e nuove nevicate colpiranno le Alpi da ovest a est ma anche l'Appennino centro-settentrionale. Un temporaneo miglioramento al Sud e Sicilia per l'allontamento del precedente vortice verso la Grecia.

Generali condizioni di maltempo anche per martedì 27 febbraio con nuove piogge, temporali e locali nubifragi al Centro-Nord mentre mercoledì i fenomeni si concentreranno specialmente al Sud e sulla Sicilia. Dopo una lunga fase anticiclonica, adesso si è aperta la "Porta Atlantica" con frequenti occasioni di marcata instabilità per i prossimi giorni e lo spettro di smog e siccitià, per adesso, scongiurati.