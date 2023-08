Adesso tocca a Nerone: torna il caldo. Ecco quanto durerà

La giornata di oggi sarà l'ultima con l'anticiclone delle Azzorre che ci ha regalato alcuni giorni di "Estate mediterranea", ossia un clima caldo ma senza eccessi con valori massimi non superiori ai 30-31°C e nottate miti e fresche in molti casi. Da domani ma ancor di più dal fine settimana ecco una nuova avanzata dell'anticiclone africano che i meteorologi hanno ribattezzato con il nome di Nerone: le proiezioni, però, non sono incoraggianti a causa della sua durata stimata fin verso il 25 agosto.

Dall'entroterra sahariano si muoverà gradualmente aria sempre più caldo con termometri destinati a salire su tutta Italia: per le giornate di sabato e domenica " si registreranno i primi 38°C in Sardegna poi il caldo afoso investirà soprattutto il Centro-Nord con valori tra 34 e 37°C anche a Firenze e Roma", ha spiegato il meteorologo Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. La calura, però, si farà sentire soprattutto nella settimana prossima, quella del Ferragosto, con una nuova impennata da giovedì 17 quando " l’ondata di caldo nordafricano inizierà a fare ancora più sul serio e colpirà soprattutto il Centro-Sud con valori prossimi ai 40 gradi all’ombra" .

Rispetto ai valori attuali, quindi, le massime aumenteranno anche di 8-10 gradi su gran parte del nostro Paese. Se in una prima fase i valori saranno ancora "ragionevoli", ecco che la tendenza meteo da confermare non è rosea: Nerone vuole fare sul serio con la sua cappa umida che potrebbe durare " fino al 24-25 agosto, se non addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud", sottolinea l'esperto. Insomma, dopo aver tirato il fiato ecco che la seconda parte del mese di agosto si prospetta con temperature superiori alle medie. Proprio per Ferragosto è atteso un picco al Centro-Nord con clima " soleggiato, molto caldo, un po’ umido e senza vento" .

Insomma, vivremo un lungo periodo di stabilità con nulle, o molto scarse, possibilità di piogge sulle regioni italiane: le uniche incertezze potranno riguardare l'arco alpino con qualche temporaneo passaggio più instabile e la formazione di acquazzoni o temporali pomeridiani in questo fine settimana, l'evoluzione successiva è ancora incerta. Dalla settimana prossima, poi, in alcune località d'Italia torneranno le cosiddette "notti tropicali", ossia quelle nottate in cui la temperatura minima non scende al di sotto dei 20°C. Agosto è uno dei mesi più caldi, statisticamente, dell'anno: la speranza è che Nerone non diventi feroce come Caronte.