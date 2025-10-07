Anticiclone ancora protagonista: ecco quando tornerà il maltempo

Il bel tempo è assoluto protagonista da Nord a Sud dell'Italia: dopo un avvio di ottobre molto freddo e instabile, l'anticiclone ha riportato stabilità e cieli sereni praticamente ovunque con una netta ripresa delle temperature massime mentre quelle notturne rimangono piuttosto frizzanti e in alcuni casi sotto le medie del periodo per una continua ventilazione settentrionale. L'alta pressione rimarrà protagonista ma attenzione ad alcune insidie nei prossimi giorni con l'arrivo di nubi e piogge.

Chi prevarrà sull'Italia

" Dal vicino Atlantico avanza una cellula di alta pressione intenzionata a stabilirsi entro la giornata di venerdì sulle Isole Britanniche", spiegano gli esperti di 3BMeteo. " L'influenza di questo anticiclone si farà sentire anche sull'Italia nonostante il campo barico avrà i suoi massimi molto più a nord. In linea di massima sarà questa la figura barica prevalente sul nostro settore almeno fino al week-end" , hanno aggiunto.

Le temperature previste

In questa fase, quindi, i valori diurni saranno molto miti ovunque tant'é che da più parti si parla di "Ottobrata". Sarà soprattutto tra mercoledì 8 venerdì 10 ottobre che le temperature saliranno in modo deciso con valori che potranno superare le medie stagionali. Per fare qualche esempio, i 25°C saranno raggiunti in città come Roma, Terni e Grosseto, dunque sull'Italia Centrale ma 22-23°C si toccheranno anche al Nord e al Sud. Punte potenzialmente maggiori a 25°C soltanto sulla Sardegna meridionale con il cagliaritano in pole position per far registrare valori tardo estivi.

Il ritorno del maltempo

Attenzione, però, perché le insidie sono dietro l'angolo. " Lo sviluppo di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale porterà dell'instabilità sulle nostre Isole Maggiori, soprattutto la Sardegna, e potrà costituire il germe di un peggioramento più organizzato su tutta la Penisola nella prossima settimana", fanno sapere gli esperti.

Se su Sicilia e Sardegna, quindi, nubi e precipitazioni si potranno avere nel corso del fine settimana, attenzione a quanto potrebbe accadere soprattutto dacon un aumento generalizzato della nuvolosità con piogge e acquazzoni soprattutto al Centro-Sud mentre successivamente potrebbe giungere da Estin grado di riportare un calo termico generalizzato e laanche a bassa quota. Vista la distanza temporale saranno necessari nuovi aggiornamenti sia per confermare questo assetto e poi per definire le regioni che potrebbero essere colpite in maniera più diretta.