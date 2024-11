Nubi, piogge e freddo in arrivo: ecco la data della svolta meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo fine settimana di novembre è caratterizzato dalla presenza di un campo di alta pressione che dall'Italia si estende in lunghezza fin sul Regno Unito passando per l'Europa Centrale: sul nostro Paese ancora cieli sereni, temperature massime molto gradevoli e assenza di precipitazioni. Ma qualcosa inizia a bollire in pentola per un cambiamento meteo lento ma graduale che sarà realtà tra alcuni giorni.

Sole e caldo al Centro-Sud

Iniziando ad analizzare le condizioni atmosferiche per oggi, domenica 3 novembre, ci accorgiamo che la stabilità sarà protagonista ovunque con temperature massime che al Centro-Sud supereranno i 20°C portandosi al di sopra delle medie del periodo con punte anche di 23-24°C sulle zone interne della Sicilia. Discorso diverso per la Pianura Padana in preda ad alcune foschie e nebbie e deboli infiltrazioni di aria fresca che limiteranno l'aumento termico.

Inizia il declino dell'anticiclone

Non cambierà ancora granché all'inizio della prossima settimana: sole generoso lunedì 4 con temperature stazionarie, situazione simile anche per martedì 5 quando saranno presenti maggiori nebbie e foschie sulle zone di pianura del Sud Italia specialmente durante le prime luci dell'alba, ma qualcosa inizia a cambiare. " Per un primo sblocco delle condizioni meteo sarà necessario attendere quanto meno il 6-7 novembre, quando un'area di bassa pressione di avvicinerà da Ovest verso il nostro Paese che potrebbe portare alcune piogge e rovesci temporaleschi sulle due Isole Maggiori" . spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it.

Temperature in discesa

Sarà questo il primo squillo che riporterà le nubi su gran parte d'Italia ma non è finita qui, perché contemporaneamente arriveranno correnti fredde dalla Russia che faranno scendere notevolmente le temperature massime e minime. Per il momento, comunque, a parte qualche acquazzone al Sud, si prevede un clima asciutto al Centro-Nord anche per i prossimi giorni. " La seconda parte di settimana si preannuncia decisamente più fredda, dopo un lungo periodo mite; i valori termici si riporteranno dunque su valori più consoni al periodo, l'autunno insomma tornerà a riprendersi la scena" .

La tendenza successiva

Dando un'occhiata al medio-lungo termine la situazione atmosferica potrebbe farsi scoppiettante: è ancora troppo presto per poter stilare una previsione vista la distanza temporale ma alcuni modelli matematici vengono un maggiore e più deciso ingresso dell'aria fredda da est che originerebbe una serie di basse pressioni sul Mediterraneo intorno al 14-15 novembre.

Viste le temperature molto fredde saranno possibili nevicate fino a bassa quota al Nord; il tutto dipenderà molto dalla posizione del minimo depressionario e delle conseguenti correnti",

conclude l'esperto.