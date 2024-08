Qualche temporale ma l’anticiclone africano non molla: la data della sua fine

Ascolta ora 00:00 00:00

Un cedimento dell'anticiclone africano farà sì che alcune regioni italiane verranno colpite da temporali sparsi nel bel mezzo dell'estate con un discreto calo termico ma attenzione a farsi ingannare: Caronte ha intenzione di rimanere sull'Italia almeno fino al giorno di Ferragosto. Sono queste le previsioni meteo aggiornate che vedranno un fine settimana in cui anche al Centro-Sud faranno la loro comparsa alcuni acquazzoni accompagnati da qualche colpo di tuono.

Temporali e calo termico

Seppur abbastanza rapido, come mostrano le immagini del satellite si nota un groppo di nubi localizzato sul Nord-Est e al Centro-Sud in spostamento verso est. Per questa ragione a essere interesate dai fenomeni saranno specialmente il Veneto, le regioni centrali e questo pomeriggio anche la Sicilia. " La giornata di sabato vedrà degli acquazzoni diffusi a macchia di leopardo su gran parte dello Stivale, con un calo delle temperature massime di circa 2-3°C: sono previste diminuzioni anche più marcate, fino a 5-6°C su Sardegna, Marche, Umbria ed Appennino centro-meridionale", ha spiegato Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it.

Nuovo rinforzo dell'anticiclone

Si tratterà, come detto, di una parentesi temporanea visto che già per domenica 4 agosto tornerà a fare molto caldo specialmente al Centro-Sud con temperature massime fin verso i 37-38°C. Non a caso, il ministero della Salute ha emanato un bollettino con allerta rossa (valida per sabato e domenica) nelle seguenti città: Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. In pratica, anche stavolta, il caldo più intenso colpirà essenzialmente il Lazio, criticità minori su tutte le altre città dello stivale dove sarà presente un'allerta gialla e in molti casi quella verde, che non comporta cioé nessun rischio per la salute della popolazione come nel caso di Cagliari, Milano, Torino e Verona.

La tendenza successiva

Il caldo non ha però intenzione di mollare la presa: nei prossimi giorni ecco che una nuova escalation termica prenderà di mira anche il Nord con massime che sfioreranno i 38°C ma specialmente assisteremo all'aumento dei tassi d'umidità che daranno fastidio specialmente di notte.

ma ovviamente è una tendenza da confermare; le previsioni oltre 7-8 giorni, anche in regime anticiclonico, diminuiscono via via di attendibilità

Gli ultimissimi aggiornamenti meteo ci dicono che la fine della canicola africana può essere indicata intorno al 17-18 agosto quando sulle regioni settentrionali avremo una flessione delle temperature così come al Centro-Sud "", conclude l'esperto.