Aria polare dalla Norvegia: oltre 10°C in meno, meteo sottosopra

Non è un pesce d'Aprile ma tutto vero: un autentico ribaltone meteo interesserà il nostro Paese nelle prossime ore con il passaggio da condizioni tardo primaverili a pienamente invernali. Una saccatura polare scenderà dalla Norvegia provocando un netto calo delle temperature da lunedì 3 aprile con un crollo termico di oltre 10°C sulle massime e minime, fenomeni intensi al Centro-Sud e nevicate a quote decisamente basse per la stagione.

Dove farà più freddo

La prima parte del week-end non farà presagire quanto accadrà già da domenica 2 aprile: per la giornata di oggi clima ancora molto mite su tutta Italia con prevalenza di sole e correnti meridionali e valori diurni addirittura fino a 27-28°C sulle Isole Maggiori ma over 20°C su gran parte del Paese. Da domani, invece, un fronte instabile provocherà tante nubi e piogge su Nord-Est, Centro e dalla serata anche al Sud con un primo calo dei valori massimi che sarà soltanto un "assaggio" di ciò che accadrà successivamente. Lunedì 3 aprile assisteremo alla formazione di un ciclone mediterraneo con maltempo sulle centrali adriatiche e al Meridione: venti forti e nevicate dai 700 metri in sù.

L'aspetto saliente riguarda le temperature. " La Settimana Santa rimarrà ferita dall’affondo gelido norvegese almeno per quanto riguarda le temperature: è previsto ancora freddo al mattino, anche le temperature massime saranno sotto media con valori intorno ai 15°C in pianura", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Le nevicate più intense si avranno su Abruzzo e sulle di zone interne di Lazio, Molise, Basilicata e Puglia. " Sarà un evento di tutto rispetto e che non capita sempre ad Aprile" , hanno aggiunto gli esperti.

Al Nord, invece, protagonista sarà il gelo tardivo visto che i fenomeni saranno scarsi grazie alla protezione offerta dall'arco alpino e della bassa pressione che si localizzerà sui mari a sud: nonostante il sole farà molto freddo con temperature minime comprese tra 0°C e qualche grado al di sotto specialmente tra martedì e giovedì. Fino a Pasqua, nonostante una ripresa graduale delle temperature massime, farà piuttosto freddo al mattino a causa di correnti da nord che manterranno valori al di sotto delle medie della prima decade di aprile.

Come sarà il meteo a Pasqua

Mancano ancora otto giorni ma c'è una prima stima sulle previsioni a medio termine. " Per la Santa Pasqua e la Pasquetta le mappe sinottiche indicano condizioni in prevalenza soleggiate con un’alta pressione in netta espansione fino alle Isole Britanniche ed in parte capace di proteggere anche il nostro Paese", ha spiegato Gussoni. Come sempre, la tendenza dovrà essere confermata nei giorni successivi perché l'Italia si troverà al limite esterno " sul bordo orientale di questo anticiclone, e non sembra sicuro al 100% che l’Italia sia protetta e serena per tutte le festività pasquali. Probabile ma non sicuro".