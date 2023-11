Arriva la neve: preparatevi a due fasi perturbate, ecco quando

Quella che si è appena aperta sarà una settimana caratterizzata da freddo e neve in bassa quota a causa di due distinte fasi perturbate che interesseranno l’Italia. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it, i primi segnali di un deciso cambio di rotta li avremo già oggi. A provocarli saranno correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano, Francia sudorientale, che favoriranno la formazione di un ciclone sui nostri mari.

Bisogna fare attenzione perché tale evento potrebbe essere in grado di provocare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio. Il tutto potrebbe, inoltre, essere accompagnato anche da violente raffiche di vento. Questa prima perturbazione raggiungerà il nostro Paese entro le prime ore di martedì 28 novembre. A causa di grandi contrasti tra masse d'aria differenti, non si esclude la possibilità che si verifichino intense piogge, anche sotto forma di nubifragi, che potrebbero causare locali allagamenti in particolare su regioni come Lazio, Campania e Calabria.

Sull'arco alpino, invece, la protagonista sarà la neve: si prevedono nevicate fino a quote molto basse, intorno ai 500 metri, in modo particolare sulle Dolomiti.

Bisogna dimenticarsi delle giornate relativamente calde che ci hanno accompagnato fino a qualche giorno fa. Le temperature saranno, infatti, ben al di sotto delle medie stagionali su tutta l'Italia. Al Centro e al Nord sono previste gelate piuttosto estese fin sulle pianure sia nel corso della notte che al primo mattino.

Non andrà meglio nella seconda parte della settimana. Una nuova perturbazione potrebbe raggiungere il nostro Paese tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre. Tale perturbazione potrebbe innescare nuove ed intense precipitazioni. Questa fase movimentata e decisamente fredda dovrebbe continuare fino alle porte del primo fine settimana di dicembre. Per questo motivo persisterà il rischio di nuove nevicate fino a bassa quota.

Le previsioni

Nel dettaglio si prevede che per la giornata odierna al nord il cielo diverrà sempre più coperto. Non sono esclusi piovaschi in serata. Al Centro, invece, peggioramento sul versante tirrenico con piogge. Le precipitazioni dovrebbero intensificarsi dalla sera inoltrata. Notizie non buone anche per il Sud dove è previsto un peggioramento sul versante tirrenico, con piogge sparse.

Per martedì 28 novembre si dovrebbe registrare una residua instabilità al Nordest mentre altrove sarà poco nuvoloso. Al Centro previsto diffuso maltempo, con neve sull'Appennino mentre al Sud sarà instabile con piogge.

Nella giornata di mercoledì 29 situazione in miglioramento un po' ovunque. Al Nord il cielo sarà poco nuvoloso ma sono previste gelate diffuse in pianura. Al Centro sarà sereno o poco nuvoloso mentre al Sud non mancheranno nubi sparse.

Non solo. Secondo la tendenza, da giovedì 30 novembre si dovrebbe registrare una intensa ondata di maltempo dapprima al Nord e poi in estensione sul resto del Paese.