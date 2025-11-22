In arrivo un ciclone dalla Groenlandia: cosa accadrà in Italia

Freddo, e in alcuni casi anche il gelo, sono giunti come da previsioni anche sull'Italia a causa di una possente irruzione di aria artica entrata sul Mediterraneo che ha dato origine a un vortice di maltempo di stampo invernale sulle nostre regioni. La neve è caduta anche in città al Nord ma il clou lo avremo la prossima settimana con l'arrivo " di un ciclone sospinto da masse d'aria in discesa direttamente dalle gelide terre della Groenlandia ", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Temporali e nevicate

Il freddo, quindi, non durerà poco ma ci terrà compagnia con ulteriori cali termici anche la prossima settimana. Il ciclone groenlandese sarà

" un evento meteo davvero notevole che provocherà precipitazioni abbondanti, nevose fino a bassa quota su alcune delle nostre regioni" . Infatti, l'aria artica con temperature molto basse in quota, a contatto con le acque molto miti del Mediterraneo darà origine a un vortice ciclonico che già da lunedì colpirà Nord Italia e regioni tirreniche con piogge, acquazzoni, temporali e grandinate.

Le zone più colpite

" Contestualmente, il sensibile calo delle temperature favorirà il ritorno della neve a bassa quota, localmente fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Possibili fiocchi anche a Torino, Milano, Varese, Bergamo con le Alpi pronte a fare il pieno in vista della stagione sciistica", aggiungono gli esperti.

Il maltempo colpisce il Centro-Sud

Tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre il ciclone originato dall'aria gelida dalla Groenlandia si sposterà maggiormente verso il Centro-Sud con un ulteriore calo delle temperature ma anche una forte ondata di maltempo che potrà colpire soprattutto Lazio, Campania e Calabria con nubifragi. Nel frattempo, la neve cadrà anche copiosa sulle zone appenniniche. Insomma, ci attende una prima parte della prossima settimana pienamente invernale e con temperature anche inferiori alle medie del periodo.

La tendenza successiva

Per avere un primo e deciso miglioramento si dovrà attendere giovedì 27 novembre con clima freddo ma cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord con un timido promontorio di alta pressione che garantirà comunque un netto miglioramento atmosferico. Non sarà così al Sud e sulla Sicilia ancora alle prese con nubi e piogge.

I cieli sereni anche durante le ore notturne faranno crollare le temperature minime anche al di sotto di 0°C con gelate sulle zone di pianura settentrionali. Ci aspetta, dunque, una fine di novembre molto movimentata, instabile e fredda.